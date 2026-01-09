走進社區守護安全　長濱警關懷長者用路風險

▲長濱警結合社區資源，提升長者交通安全意識。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升高齡者用路安全意識、降低交通事故風險，台東縣警察局成功分局長濱分駐所日前結合社區資源，前往位於長濱鄉的「社團法人台東縣弱勢者關懷協會新生活之家－長濱館」，針對館內長者進行交通安全宣導，透過面對面互動的方式，將安全觀念深入長者日常生活。

本次宣導由長濱分駐所警員洪于翔親自到場，考量參與者多為高齡長者，特別以淺顯易懂、貼近日常情境的方式說明常見交通風險，提醒長者外出時務必注意自身安全。洪員指出，隨著年齡增長，長者的反應能力及視聽功能可能逐漸下降，不論是步行、騎乘自行車或機車，都應遵守交通規則，穿越道路時務必行走行人穿越道，並留意來車動向。

宣導內容也特別強調自行車與行人安全，提醒長者於清晨或夜間外出時，可穿著亮色衣物或配戴反光配件，以提升辨識度；騎乘自行車時應靠右行駛，避免逆向或突然變換方向，以降低事故風險。同時也呼籲長者，若身體狀況不佳或感到疲倦時，應避免勉強外出或騎乘交通工具，必要時可請家人陪同或協助接送。

長濱分駐所表示，該協會長期投入在地弱勢族群與長者照顧，是重要的社區關懷據點。警方透過走進社區進行宣導，希望讓交通安全觀念更貼近長者生活，實踐「走進社區、守護安全」的理念。未來也將持續結合社福團體與各項社區資源，加強高齡者交通安全宣導，共同打造安全、友善的用路環境。