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快訊／一縣市清零！本土+16015　連江縣相隔220天再次「零新增」

▲▼11/24中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增16015例本土個案，和上周同日下降相較20.2%，其中連江縣時隔220天再次零新增病例；另增37例境外移入、確診個案中新增65例死亡。

今日新增16015例本土病例，和上周同日相較下降20.2%；病例縣市分布以新北市2547例最多，接著依序是高雄市2123例、台中市2088例、桃園市1710例、台南市1443例、台北市1411例。今日另新增通報132例新冠中重症個案，當中79例中症，53例重症。

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指揮中心表示，今日新增之16,015例本土病例，為7,220例男性、8,789例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,547例)，高雄市(2,123例)，臺中市(2,088例)，桃園市(1,710例)，臺南市(1,443例)，臺北市(1,411例)，彰化縣(883例)，新竹縣(532例)，新竹市(456例)，屏東縣(436例)，苗栗縣(388例)，雲林縣(349例)，南投縣(289例)，嘉義縣(289例)，花蓮縣(246例)，基隆市(240例)，宜蘭縣(229例)，嘉義市(198例)，臺東縣(99例)，金門縣(37例)，澎湖縣(22例)。

▲▼11/24新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲11/24新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為34例男性、31例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月28日至11月21日，死亡日期介於11月3日至11月21日。

指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，為23例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(3例)，土耳其、泰國、新加坡(各1例)，另31例感染國家調查中。入境日期介於今年10月24日至11月23日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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關鍵字：

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