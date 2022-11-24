戶外口罩將鬆綁！跨年規範另行公布　羅一鈞：有必要才做管制

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情持續趨緩，口罩令第一階段鬆綁「戶外免戴口罩」最快下周宣布政策，12月初實施。但年底歲末會遇到跨年等戶外大型活動，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，大型活動口罩規範不會在第一階段一起公布，會評估到時候變異株流行狀況等另外宣布，但也強調有必要才管制，措施也不會過於嚴格。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心11月已經推出多項防疫鬆綁措施，包含撤銷量體溫、取消部分活動場所三劑令、確診者隔離天數縮短為5+n、確診者同住家人等接觸者改0+7，居家隔離走入歷史等，接下來準備規劃口罩禁令分階段鬆綁。

指揮中心指揮官王必勝昨日於廣播節目說明，觀察國內確診狀況、醫療量能、其他呼吸道傳染病等三指標，都沒有問題，就會做第一階段開放，「估計12月初，情況沒有改變，會去開放室外口罩免戴」，但他也提到，跨年等活動還要想想。

羅一鈞今日表示，針對年底跨年或是歲末大型戶外活動，要看到時候的疫情狀況有沒有變異株入侵引起流行，或者其他呼吸道病毒有無反彈，相關口罩管制措施不會在這次和第一階段一起宣布。

羅一鈞指出，過去兩年到12月中都會公布歲末年終、大型戶外活動或室內活動的管制措施，像去年曾經禁止販售飲食、全面戴口罩等等，今年管制措施在社區部分已經比去年、前年鬆綁，會再看疫情狀況，有必要才會針對大型活動做出比一般社區管制再強一點的措施，不過也不會過於嚴格。