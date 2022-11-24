與戴琪談「台美21世紀貿易倡議」　鄧振中：會議時間地點維持彈性

▲政委鄧振中。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

代表台灣參加「APEC雙部長會議」的行政院政務委員鄧振中，24日於行政院會後記者會透露，這是個與各國討論事情很好的機會，他將努力爭取各國支持我國參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。鄧振中表示，他與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）談及「台美21世紀貿易倡議」時，雙方對此都感到非常滿意，下次開會時間與地點將維持彈性。

鄧振中表示，這是個與各國討論事情非常好的機會，除了在第一天會議中有休息時間，在第二天也與大家共同在一個房間內看領袖會議進行情況，所以有很多機會跟其他國家部長談事情，而談的主要重點有三項，包括「新南向政策」推動、與各國關係增進方法、爭取各國支持我國參加CPTPP。

鄧振中說明，這次的會議中，除了墨西哥並未派出代表去，多數的CPTPP會員都有代表在，每個國家都有機會談話、互相交換意見。而目前，各國對於CPTPP的新入會國都抱持相當一致的立場，就是要先將英國入會案通過，目的是希望能以英國入會案來證明CPTPP新入會國能滿足高標準。不過，大家也都認為還需要一段時間來處理英國入會案，等到這個案子結束後，才會討論如何讓正在等待的會員，以何種型態進行審查工作。

另針對媒體問及，是否與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）談話，鄧振中回應，他們有討論台灣與美國重要工作的推動，其中最重要的當然就是「台美21世紀貿易倡議」的談判工作，他們檢討了從去年六月到現在的進度，雙方都覺得相當滿意，「因為當中有好幾次會議舉行，上上個星期在紐約進行談判，雙方談判人員能有較長時間，就每一個題目交換意見，大家都認為很好，應該要持續下去。」

至於下次「台美21世紀貿易倡議」的開會時間，鄧振中透露，目前雙方尚未做決定，將留給兩邊談判人員找適當時機；而地點部分，鄧振中說，我方當然希望在台北舉行，但也會維持彈性，因為他們了解美國現在正於亞洲地區推動很多工作，與歐洲、南美洲及非洲都有很多的計畫進行，「萬一不行，我們也願意過去。」

另就台美簽署「雙邊貿易協定」（BTA）進度，鄧振中則表示，具體的進展要看談判的進度，不過期望與目標還在。