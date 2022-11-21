綠對張忠謀賀習20大成功挨批雙標　蔣萬安：張的格局遠超民進黨

▲蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨發賀電祝賀中國20大被民進黨批評，但台積電創辦人張忠謀近日當面向中國國家主席習近平恭喜其20大的成功，綠營卻噤聲，民進黨台北市長候選人陳時中更稱張是「禮儀客套話」，遭國民黨反批雙標。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（21日）表示，張忠謀的高度跟格局遠遠超過民進黨。

張忠謀代表我國出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，透露期間與習近平互動愉快，並恭喜習在20大的成功。對比國民黨當時發賀電遭民進黨批評喪失格調，民進黨立法院黨團總召柯建銘也嗆執迷不悟「會被送進歷史焚化爐」，國民黨文傳會主委洪孟楷質疑，民進黨敢批評張忠謀嗎？這凸顯「綠能你不能」的雙重標準；蔣萬安競辦發言人黃子哲則說，張忠謀祝賀習近平20大成功，綠營集體噤聲，還變成陳時中所謂的「禮儀客套話」，這是民進黨黨格及人格上的嚴重分裂，民進黨及陳時中的格調已在焚化爐裡燒成灰燼。

蔣萬安今早上8時與議員候選人秦慧珠、戴錫欽、徐巧芯、詹惟元及立委費鴻泰等人在忠孝東路與基隆路交叉口一處廣場拜票，並於會後接受媒體聯訪。對於上述綠營態度是否覺得雙標？蔣萬安說，台積電不只是台灣的台積電，也是世界的台積電，張忠謀的高度跟格局遠遠超過民進黨。

至於中廣董事長趙少康批大貓熊團團離世時，總統蔡英文默不吭聲，反觀美國總統拜登（Joe Biden）的狗過世，蔡第一時間表示哀悼。蔣萬安表示，團團是台北市立動物園招牌明星，是大家共同回憶，牠的離開讓大家不捨難過。