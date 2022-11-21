LIVE／張忠謀完成APEC返國記者會　擬談跟習近平、賀錦麗互動狀況

▲APEC領袖峰會，張忠謀（左紅圈）與習近平（右紅圈）的座位遙遙相對。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

本年度「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）落幕，台積電創辦人、APEC領袖代表張忠謀20日下午在老婆張淑芬的陪同下返抵國門。領袖會議代表團也將在21日上午10時45分於總統府舉行記者會，屆時張忠謀除了說明此行成果，也預計談及跟中國國家主席習近平、美國副總統賀錦麗，以及日本首相岸田文雄的互動狀況。

張忠謀在20日傍晚時，隨訪團、老婆張淑芬搭機返抵國門，而外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄也都抵達機場接機。根據總統府的規劃，領袖代表團將在今天（21日）上午10時45分於總統府舉行記者會。

事實上，張忠謀與代表團已在19日時，於泰國曼谷舉行過國際記者會，他在會中表示，他有跟美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）見面且非常的愉快，他透露，賀錦麗副總統對於晶片特別有興趣，也提到非常歡迎台積電在亞利桑納州設廠。

張忠謀說，他們已經請到美國商務部長到亞利桑納州參加12月6日的開幕典禮，也邀請許多跟台積電有商務關係的企業，也就是所稱的TSMC Grand Alliance大聯盟，這大聯盟包括了客戶、智慧財產的提供者，以及許多的供應商等。

至於是否與中國國家主席習近平互動？張忠謀表示，他跟習主席的確有互動，18日上午，習主席到休息室時，雙方互相問好，他恭喜習主席20大的成功，習主席則提到4年以前曾在巴布亞紐幾內亞與他問候。他也跟習主席談到去年曾動過一次髖關節手術，習近平回應他現在看起來氣色很好，「有這樣的互動」，「都是很愉快、很客氣的互動」。

另外，對於本次峰會的成果相較於2018年有何突破？張忠謀認為，兩次峰會都滿完美，這次見到與碰到的人的確較2018年多，此次21個領袖及領袖代表，一半以上都有見到並交換意見，這個部分是比2018年多。

至於會議中是否有與其他領袖針對台海和平相關議題交換意見？張忠謀表示，他雖然並沒有特別提起這個問題，但是許多領袖都已經表達他們對這個地區和平與穩定的希望，他認為這點應該是沒有什麼疑問。

張忠謀也被問及，在與日本岸田首相會談時，針對台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一事，對日本政府在加入的程序當中有無什麼期待。張忠謀回應表示，要加入CPTPP，需要所有現在的會員同意，當然我們希望每一個會員都同意我們加入CPTPP，因為需要每一個會員都同意，所以他當然希望所有的會員都能同意。

針對日本岸田首相高度讚許台積電與日本半導體的各項合作，並尋求進一步與台灣半導體企業的合作，張忠謀說，他相信岸田首相相當滿意現在台積電與日本的合作關係，台積電跟日本的合作，不只是工廠，還有在技術研發方面的合作，「事實上，岸田首相親自對我表示滿意，也相當欣賞現在台積電與日本合作的情形」。