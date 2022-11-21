香港特首李家超APEC後確診！ 　曾「無罩」坐習近平身旁交談

▲香港特首李家超曾「無罩」坐習近平身旁交談。（圖／翻攝自推特／APEC2022TH Twitter）

記者鄭思楠／綜合報導

李家超近日代表香港，出席在曼谷舉行的APEC會議。香港行政長官辦公室發言人今日（21日）表示，李家超20日由泰國曼谷返港後，在香港國際機場進行的核酸檢測結果為陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引隔離，他在訪問曼谷4天期間進行的快篩結果均呈陰性。

李家超上周到泰國曼谷出席亞太經合組織（APEC）峰會。在峰會期間，李家超曾經坐在中國大陸國家主席習近平身旁，當時兩人都無帶口罩。

香港特首辦透露，李家超在訪問曼谷4天期間，進行的快速抗原測試結果均呈陰性。而在香港隔離期間，李家超會在家工作，按需要以視訊出席會議。

香港特首辦透露，陪同李家超出訪泰國並於20日晚返港的特首辦職員，在香港國際機場進行的核酸檢測結果均為陰性。香港衞生署衞生防護中心說，正評估他們是否列作密切接觸者，在完成評估前，他們暫會在家工作。

李家超是第二名出訪中確診染新冠肺炎的港府主要官員。此前，港府財政司長陳茂波出訪沙烏地阿拉伯時在當地確診。11月1日陳茂波返港時在機場會見媒體，說是在外訪行程末段，即10月26日確診，至返港前夜快速測試轉為陰性。