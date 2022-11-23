表態了！張麗善專業能力獲肯定　雲林醫事界團體全員力挺連任

▲醫事團體與醫療院所日前更主動串聯，組成「張麗善醫事團體後援會」，正式表態支持雲林縣長張麗善連任，打破醫事界長期挺綠營的界線。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）



政治中心／綜合報導

雲林選情逐漸加溫，有相當高比例醫事界人士肯定雲林縣長張麗善防疫表現，醫事團體與醫療院所日前更主動串聯，組成「張麗善醫事團體後援會」，正式表態支持張麗善連任。據了解，後援會成立當天，雲林縣所有醫事團體及許多醫療院所皆到齊，超過200多位各類醫事人員出席，並由「雲林縣醫師公會」代表致贈意味好彩頭的菜頭、包子與粽子等，全力支持護理師出身的張麗善連任。

張麗善醫事團體後援會由雲林縣醫師公會、牙醫師公會、中醫師公會、藥師公會、藥劑生公會、護理師護士公會、醫事檢驗師公會、助產師助產士公會、物理治療師公會、職能治療師公會、醫事放射師公會、營養師公會、臨床心理師公會、牙體技術師公會、語言治療師公會、驗光師公會、驗光生公會、齒模製造技術員公會、診所協會、醫療服務人員職業工會、中藥商業同業公會、西藥商業同業公會等醫事團體，以及轄內許多醫療院所組成。

醫界表示，過去2年多面臨疫情挑戰，張麗善充分發揮護理師的專業背景，與醫護界溝通相當順暢，繳出相當亮眼的防疫成績單，讓雲林醫護人員都相當肯定，此外，有重量級醫界大老曾公開對外表示，雲林在防疫期間的區域聯防機制與遠距醫療模式，已不僅是全台數一數二，而是值得其他城市參考的示範城市。

醫界指出，張麗善除了在防疫期間明快的作為，深受醫護界肯定之外，曾經擔任20多年基層護理師的張麗善，非常了解醫療界困境及鄉親對於醫療照護的需求，不會只講空話與官話，與衛生局密切配合，讓公單位不再單打獨鬥，積極媒合各方資源，以務實可行的方式推動各種醫療衛生政策，例如，張麗善團隊與台塑集團的「王詹樣基金會」合作，獨步全台免費為國一女學生施打9價HPV（人類乳突病毒）疫苗；媒合扶輪社資源提供精準篩檢服務及轉介治療服務補助檢驗費（後轉為交通補助費），並宣誓將於2025年根除C肝等，都讓醫護界看到張麗善有能力將想法落實。

醫界動向一樣是選舉風向球，此次張麗善受到雲林醫事界各單位公開支持，確實是藍營人選過去不曾發生的情況，相較於受困防疫爭議的民進黨台北市長候選人陳時中，張麗善這次獲得醫事界支持，更是顯得難能可貴。