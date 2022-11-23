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「大咖趕場」難搶！全台首輛宇宙戰車上街　李雨蓁催票戰力爆棚

▲台灣基進鳳山區議員候選人李雨蓁推出數位掃街車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣基進鳳山區議員候選人李雨蓁推出數位掃街車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

選戰正式進入倒數階段，各黨候選人積極邀請母雞站台，小黨則出奇招尋求突圍。台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁採用數位車掃的模式，利用網路連線各地大咖跨黨派力挺，包含屏東縣長潘孟安、立法委員林靜儀、正在選戰中的蔡其昌和周春米等人；媒體工作者鄭弘儀、王瑞德、王時齊；藝文領域的吳晟老師、楊大正、吳志寧萬歲少女、吳音寧；罷韓盟友陳冠榮、尹立等紛紛現身，數位車掃成為最後關鍵與母雞同台車掃的利器。

李雨蓁是設計師出身，透過創意發展出多元的選戰策略，推出全國第一台「LED多重宇宙戰車」，網路連線全台各地母雞、大咖陪同數位車掃，LED螢幕上出現陳其邁、潘孟安、蔡其昌、鄭弘儀、林靜儀、郭玟成、周春米、王瑞德、王時齊、曾貴海、吳晟、林生祥、楊大正、吳志寧、萬歲少女、尹立、陳冠榮、吳音寧等人，聯合懇求鳳山鄉親牽成李雨蓁，支持本土派的年輕人讓議會本土過半，跨黨派強力聲援展現出李雨蓁的好人緣。

▲台灣基進鳳山區議員候選人李雨蓁推出數位掃街車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣基進鳳山區議員候選人李雨蓁推出數位掃街車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李雨蓁表示，作為本土派的小黨，可以理解大黨有許多限制與行程安排，雖然沒有辦法親自到鳳山陪同掃街拜票，但是在衝刺階段還是收到許多鼓勵和支持，所以透過設計師專業發揮創意，推出「LED多重宇宙戰車」匯集來自四面八方的支持，鳳山的鄉親看到LED螢幕都感到十分新奇，沿路的反應相當熱烈。

李雨蓁也感謝所有跨黨派聲援的前輩與好友，即便忙於選戰行程，也願意支持本土派青年，就是給與在家鄉奮鬥的年輕人最大的溫暖，11月26日投票日即將到來，會帶著各位的鼓勵持續衝刺，努力突破困境，讓本土派關鍵的一席繼續為高雄打拼。

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