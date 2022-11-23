屏東竹田鄉長候選人1票500元賄選　2樁腳遭收押…候選人20萬交保

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣竹田鄉某鄉長候選人，為求當選，涉嫌透過友人賄選，屏東地檢署指揮調警等單位查獲，訊後向法院聲押禁見候選人及2名樁腳，法院裁准羈押禁見兩樁腳，候選人諭令20萬元交保。

屏東地檢署接獲竹田鄉某鄉長候選人涉有賄選情資，旋指派主任檢察官廖偉程、檢察官張鈺帛共同偵辦，並由檢察官王雪鴻、洪綸謙協同辦案；經指揮潮州警分局、刑事警察局保二總隊刑事警察大隊及移民署屏東縣專勤隊、屏東憲兵隊共同偵辦。

經查，竹田鄉某鄉長候選人，為求順利當選，透過友人陳某、陳鄭某、陳張某擔任樁腳向選民買票尋求投票支持。於今年11月初，該候選人在其住處交付2500元予陳張某，委請其協助向附近選民買票，陳張某遂依指示分別交付宋姓鄰居1500元、陳姓鄰居1000元並要求投票支持該候選人。

11月中旬，陳鄭某持現金至1萬5000元至李姓選民家中，以每票500元之對價尋求該戶有投票權人支持(共計4票，2000元)，其餘1萬3000元，則請託李姓選民夫妻向街坊鄰居買票。

11月中旬，陳某在竹田鄉某處，詢問得知潘姓選民家中有投票權人4人，乃以每票500元之代價交付潘姓選民(共計2000元)，要求轉交有投票權之同住家人並投票支持該候選人。經專案小組蒐證後，於22日傳訊候選人、樁腳、選民及相關證人共10餘人到案 2

據悉，經選民及相關證人具體詳述過程，部分選民並繳回所收賄款，且扣得未及發出之賄款，承辦檢察官訊後認陳張某雖涉犯賄選罪嫌重大，然其供述情節已明確，並有相關佐證，尚無羈押之必要，乃諭知限制住居；至於候選人及樁腳陳某、陳鄭某違反公職人員選舉罷免法罪嫌重大，並有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，檢察官張鈺帛、王雪鴻親自到庭論告，屏東地院於今日傍晚裁准兩樁腳羈押禁見，至於候選人部分，雖認有羈押理由，而審酌比例原則諭知交保20萬元候傳。