　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東竹田鄉長候選人1票500元賄選　2樁腳遭收押…候選人20萬交保

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田鄉某鄉長候選人，為求當選，涉嫌透過友人賄選，屏東地檢署指揮調警等單位查獲，訊後向法院聲押禁見候選人及2名樁腳，法院裁准羈押禁見兩樁腳，候選人諭令20萬元交保。

屏東地檢署接獲竹田鄉某鄉長候選人涉有賄選情資，旋指派主任檢察官廖偉程、檢察官張鈺帛共同偵辦，並由檢察官王雪鴻、洪綸謙協同辦案；經指揮潮州警分局、刑事警察局保二總隊刑事警察大隊及移民署屏東縣專勤隊、屏東憲兵隊共同偵辦。

經查，竹田鄉某鄉長候選人，為求順利當選，透過友人陳某、陳鄭某、陳張某擔任樁腳向選民買票尋求投票支持。於今年11月初，該候選人在其住處交付2500元予陳張某，委請其協助向附近選民買票，陳張某遂依指示分別交付宋姓鄰居1500元、陳姓鄰居1000元並要求投票支持該候選人。

11月中旬，陳鄭某持現金至1萬5000元至李姓選民家中，以每票500元之對價尋求該戶有投票權人支持(共計4票，2000元)，其餘1萬3000元，則請託李姓選民夫妻向街坊鄰居買票。

11月中旬，陳某在竹田鄉某處，詢問得知潘姓選民家中有投票權人4人，乃以每票500元之代價交付潘姓選民(共計2000元)，要求轉交有投票權之同住家人並投票支持該候選人。經專案小組蒐證後，於22日傳訊候選人、樁腳、選民及相關證人共10餘人到案 2

據悉，經選民及相關證人具體詳述過程，部分選民並繳回所收賄款，且扣得未及發出之賄款，承辦檢察官訊後認陳張某雖涉犯賄選罪嫌重大，然其供述情節已明確，並有相關佐證，尚無羈押之必要，乃諭知限制住居；至於候選人及樁腳陳某、陳鄭某違反公職人員選舉罷免法罪嫌重大，並有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，檢察官張鈺帛、王雪鴻親自到庭論告，屏東地院於今日傍晚裁准兩樁腳羈押禁見，至於候選人部分，雖認有羈押理由，而審酌比例原則諭知交保20萬元候傳。

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／德國上半場狂射門13次　暫時1比0領先日本
世足已慘輸2場！鳳梨不死心「再曝新下注內容」：要回穩了
魔獸將錄中文歌！喊話歐尼爾「對台灣球員放尊重」
快訊／日本門將出擊釀大禍！　德國12碼罰球破網1比0
24歲女脖子黑！飯前血糖飆破百　醫證實改善「1原因」
阿根廷晉級機率剩11%！梅西召全隊開會　先發陣容將有2變動
大S家銷毀床墊蝦皮賣8000　頂級手工床墊業者：沒聽過這牌
重機男恐飆破200公里　「導彈式追撞」慘死！專家揭3錯誤
2022九合一大選，市民抽考！政見選前測，台北市長篇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南安南區廢棄工廠爆炸　傷者皆外傷送醫

屏東竹田鄉長候選人1票500元賄選　2樁腳遭收押…候選人20萬交保

快訊／「整台車都進去了！」　雲林太平老街店面遭賓士衝撞

快訊／台南市安南區傳爆炸　4人清運廢棄物炸傷滿地血跡

後指部士官長半夜「化身蜘蛛人」！爬進3樓女寢DIY　下場慘兮兮

恐怖男縱火燒她車威脅「要妳死」　4個月連涉3重罪遭收押

快訊／北市仁愛圓環「363萬特斯拉」暴衝自撞　車頭爛掉3人傷

議員候選人「胖卡」撞死女騎士！駕駛殯儀館磕頭致歉　相驗結果曝

宜縣府爆員工轉賣防疫物資「獲利上千萬」！衛生局回應了

快訊／台中男高速自撞水泥護欄身亡　車頭全毀「引擎蓋破大洞」

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

台南安南區廢棄工廠爆炸　傷者皆外傷送醫

屏東竹田鄉長候選人1票500元賄選　2樁腳遭收押…候選人20萬交保

快訊／「整台車都進去了！」　雲林太平老街店面遭賓士衝撞

快訊／台南市安南區傳爆炸　4人清運廢棄物炸傷滿地血跡

後指部士官長半夜「化身蜘蛛人」！爬進3樓女寢DIY　下場慘兮兮

恐怖男縱火燒她車威脅「要妳死」　4個月連涉3重罪遭收押

快訊／北市仁愛圓環「363萬特斯拉」暴衝自撞　車頭爛掉3人傷

議員候選人「胖卡」撞死女騎士！駕駛殯儀館磕頭致歉　相驗結果曝

宜縣府爆員工轉賣防疫物資「獲利上千萬」！衛生局回應了

快訊／台中男高速自撞水泥護欄身亡　車頭全毀「引擎蓋破大洞」

世界盃》梅西頂尖實力　襯托C羅光環

選舉倒數…新北市議員候選人展開「鐵人行程」：讓認真的人進議會

快訊／德國上半場狂射門13次　暫時1比0領先日本

「大咖趕場」難搶！全台首輛宇宙戰車上街　李雨蓁催票戰力爆棚

AKB48人氣團員退團！5年前酸隊友戀愛...今勾男友被抓：抱歉讓大家幻滅

大選倒數...防選舉奧步　新北市議員候選人設「英眼部隊」揪不法

超準「等電梯」心理測驗，秒看真實性格！選4是標準行動派

台南安南區廢棄工廠爆炸　傷者皆外傷送醫

世足已慘輸2場！　鳳梨不死心「再曝新下注內容」：要回穩了

快訊／日本門將出擊釀大禍！　德國12碼罰球破網1比0

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

社會熱門新聞

女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

即／台64重機男撞計程車慘死　司機最新下場曝

台南安南區傳爆炸4人炸傷

母剛過世！她秒領光26萬存款　家人怒告

父病逝丟榮總太平間10年　貧女淚灑法庭訴原因

快訊／議員候選人宣傳車車禍！婦人遭撞命危

即／爆乳妹開BMW撞死工人　三度無照酒駕遭判7年半

妻承諾等他回來　夫坐牢3年後見通知傻了

轎車關鍵1物！抓包夫出軌　小三：你過短

即／北市候選人遭攻擊「頭部縫4針」　25歲男曝動手原因

更多熱門

相關新聞

選前衝刺！柯文哲重啟LINE帳號

選前衝刺！柯文哲重啟LINE帳號

九合一大選倒數3天，首都台北市三腳督戰況陷入膠著，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲23日悄悄重啟LINE帳號，第一則訊息就是替無黨籍台北市長候選人黃珊珊、8名民眾黨台北市議員候選人宣傳24、25日車掃行程，據了解，該筆錢是由柯文哲個人買單，且一次買一年，可望延續到2023年總統大選前夕。

藍批綠南投市長候選人涉2起竊案、施壓警方吃案

藍批綠南投市長候選人涉2起竊案、施壓警方吃案

新北女比2支持侯友宜　旁邊是林佳龍競選廣告

新北女比2支持侯友宜　旁邊是林佳龍競選廣告

張麗善：詭辯不敵真相　抹黑手段必受選民唾棄

張麗善：詭辯不敵真相　抹黑手段必受選民唾棄

立委補選　吳怡農宣布投入參選

立委補選　吳怡農宣布投入參選

關鍵字：

賄選屏東地檢署竹田鄉長候選人樁腳收押2022九合一大選2022屏東縣

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

「壯男宰殺大S床墊」畫面曝光　網看傻：一路好走

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

汪小菲千萬床墊沒了！割爛送回收場

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面