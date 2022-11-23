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藍批涉2竊案、施壓警方吃案　綠南投市長候選人賴燕雪：不實指控

▲國民黨南投縣黨部副主委邱紹偉指控民進黨南投市長候選人賴燕雪涉犯2起竊案。（圖／記者高堂堯攝）

▲國民黨南投縣黨部副主委邱紹偉指控民進黨南投市長候選人賴燕雪涉犯2起竊案。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

9合1地方大選倒數3天，民進黨持續猛打反黑金口號，總統蔡英文22日赴南投助選時也以「清廉」匾額贈予參選縣長的蔡培慧、南投市長候選人賴燕雪等，呼籲選民終結黑道治縣；國民黨今天則反擊指控，賴燕雪不但曾收受被綠營批為黑金共犯的砂石業者獻金，更曾涉犯2起竊盜案：1起已遭法院認證，另1起更涉施壓警方吃案，沒有資格擔任南投市長。

國民黨南投市長候選人張嘉哲先前曾據台中地方法院判決書，指賴燕雪在108年6月22日在新光三越台中中港分店竊取衣物，未結帳即逃離現場，店長察覺報警，賴也於警詢時及偵查中坦承竊取財物，法院依竊盜罪判處拘役30天，可易科罰金，緩刑2年，並應支付公庫5000元。

藍營也在南投市區到處懸掛看板、布條，抨擊本身是資深縣議員的賴燕雪是南投市史上首位被判刑確定的候選人，質疑「知法犯法，這款人可以做咱ㄟ市長嗎？」

▲民進黨於南投縣猛打反黑金、清廉牌，國民黨則反批綠營正如黑道般圍毆無辜。（圖／蔡培慧競選總部提供、記者高堂堯攝）

▲藍營於南投市區到處懸掛看板，質疑賴燕雪沒有資格擔任市長。（圖／記者高堂堯攝）

國民黨南投縣黨部副主委邱紹偉今天召開記者會，先指控長期擔任蔡培慧助理的曾煌棊家族同樣經營被綠營指為黑金共犯的砂石業，再踢爆賴燕雪不但在2018年曾於台中市新光三越犯下竊案，在2018年之前更疑似在南投市家樂福購物中心犯下另一起竊盜案，當時店家報警，且在警方抵達現場處理前雙方並未達成和解，依法定程序應該在警詢筆錄後函送地檢署、由檢察官判定起訴與否，最後由法院審判，但現在本案竟然只剩「報案紀錄」。

邱紹偉質問賴燕雪：「是否以妳議員的特權，在（家樂福案）裡面做了甚麼？」也認為南投市長帶領10萬廣大市民，是非常重要的職務，品德跟操守也需有嚴格要求，賴卻始終未公開說明，「不敢面對自己的過去、如何面對市民的未來？」也向蔡培慧喊話「對賴的行為有甚麼看法？」同時批評縣議員候選人曾琮愷曾酒駕遭判刑確定，不僅未比照綠營慣例退選，還到處抹黑攻擊藍營。

賴燕雪上午在個人LINE群組裡回應，邱紹偉所言皆是不實指控，她不予回應；蔡培慧表示，沒有辦法去管到那麼多，只針對其助理曾煌棊的部分做回應；家樂福位於轄區的南投警分局則表示，並未有相關的貨品失竊110報案紀錄，而藍營稱該案發生時間至少在3、4年前，當時對應的承辦人也已不在分局服務，尚須進一步聯繫了解。

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