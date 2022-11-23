張麗善土庫徒步拜票：一心奉獻為雲林　不隨抹黑奧步起舞

▲雲林縣長張麗善一行人從土庫順天宮出發掃街，最後再回到順天宮前向民眾發表演說。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

今(23)日傍晚雲林縣長張麗善在土庫鎮展開徒步拜票，前立法委員張嘉郡、議長沈宗隆、縣議員王鈺齊、土庫鄉長候選人陳特凱等人也一路陪同向土庫鄉親懇託。一行人從土庫順天宮出發掃街，最後再回到順天宮前向民眾發表演說。



張麗善縣長首先表示對自己這四年不分晝夜為雲林打拚，一天當三天用，相信鄉親朋友都能感受到，張縣長也強調這次投票要以候選人的政績及表現當作依據，換句話說，投票給張麗善等於認同與肯定雲林這四年的進步與改變。





張縣長也強調，雲林接下來的四年非常重要，是脫胎換骨的關鍵，因此提出2030前進雲林的願景，要將雲林打造成農工商科技城，完成各產業園區的開發，讓雲林的年輕人有機會留下來發展，也能夠就近照顧家中的長輩。



張縣長也呼籲選民要支持沈宗隆議長、王鈺齊議員連任，因為推動縣政需要優秀的議員背書與支持，以及陳特凱當選土庫鎮長，讓縣府與鎮公所一條心，順利推動建設，讓土庫的未來更好。





沈宗隆議長則說，站在議會的角度，絕對會好好監督縣府，同時也會和張麗善縣長領導的團隊密切合作，推動雲林各項建設。沈議長也打趣地說，張縣長演講與開會都會說得特別久，因為雲林的各項施政與願景都已經在她的腦中，張縣長恨不得一次說給大家聽，因此有次開會還被人拍到自己因為太疲倦而打起瞌睡。





最後，張縣長也提到，近日對手刻意抹黑青埔家園，對縣府施政進行各種子虛烏有的指控。距離投票僅剩下三天，但連日來對手惡意誣賴自己及其家人的程度，已到罔顧事實、惡意栽贓的地步，迫使自己不得不親自出面捍衛清白。



張縣長強調，青埔地區土地由特定農業區轉為一般農業區的行政調整作業是由李進勇所開啟，最後由徐國勇核定；防汛道路改為一般道路，實際上是林文彬與李進勇的政績，絕非張嘉郡擔任立委時行使的特權；以及自家住宅用地為「乙種建築用地」，絕對不是農地。而且今天澄清完就不會再做任何回應，不再隨抹黑與奧步起舞。





土庫徒步拜票圓滿結束，沿途鄉親朋友除了用鞭炮聲與加油聲歡迎張縣長外，更有民眾送上包子祝福張縣長包中高票當選。