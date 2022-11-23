選前衝刺！柯文哲重啟LINE帳號　「自己買單1年」為2024備戰

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數3天，首都台北市三腳督戰況陷入膠著，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲23日悄悄重啟LINE帳號，第一則訊息就是替無黨籍台北市長候選人黃珊珊、8名民眾黨台北市議員候選人宣傳24、25日車掃行程，據了解，該筆錢是由柯文哲個人買單，且一次買一年，可望延續到2024年總統大選前夕。

柯文哲LINE官方帳號於2020年3月31日關閉，當時以「經費關係」所以暫時跟LINE @帳號說再見，並稱「相信心存善念，莫忘初衷，只要堅持做對的事，善意不會孤獨，善良會有人助。」並將相關宣傳改到FB、IG、YouTube。

不過，柯文哲於23日悄悄打開LINE官方帳號，提及「要邀請各位朋友，與我們共同邁向光榮的重要一哩路。」並宣傳23日早上9時30分將和黃珊珊、民眾黨的8位市議員候選人，展開為期兩天的台北大車掃，「我們會從台北流行音樂中心開始，走過12個行政區，帶大家看見這座城市的光榮進步，偉大市民，請與我們並肩同行，我們一起衝刺到最後一刻！」

柯文哲LINE官方帳號目前有38萬6101名粉絲數，據了解，柯文哲LINE官方帳號的費用是由柯文哲本人自己買單，使用目前推出的「選舉專案」，一個月4000元月費並送千則訊息，超過2萬封訊息的話，依照發送粉絲數的級距調整。

柯文哲此次於11月與LINE簽約，一次買了一年的會費，可望使用到2023年11月，屆時將是2024年總統大選的重要關頭，有意作為2024總統大選的曝光管道之一。

▼柯文哲重啟LINE官方帳號。（圖／翻攝自柯文哲LINE官方帳號）