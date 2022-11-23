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台南市勞工局　榮獲2022國家人才發展獎肯定

▲台南市勞工局榮獲勞動部「2022國家人才發展獎－機關（構）團體獎」肯定，由行政院政務委員林萬億及勞動部許銘春部長出席頒獎，台南市勞工局長王鑫基親自出席受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局榮獲勞動部「2022國家人才發展獎－機關（構）團體獎」肯定，由行政院政務委員林萬億及勞動部許銘春部長出席頒獎，台南市勞工局長王鑫基親自出席受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局人才培育，榮獲勞動部「2022國家人才發展獎-機關(構)團體獎」肯定，23日於台北晶華酒店舉行頒獎典禮，由行政院政務委員林萬億及勞動部許銘春部長出席頒獎，台南市勞工局長王鑫基親自出席受獎。

▲台南市勞工局榮獲勞動部「2022國家人才發展獎－機關（構）團體獎」肯定，由行政院政務委員林萬億及勞動部許銘春部長出席頒獎，台南市勞工局長王鑫基親自出席受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行政院政務委員林萬億感謝勞動部辦理國家人才發展獎，讓培育人才、善用人才及發展人才的單位獲得鼓勵，林萬億提及台南市政府勞工局在培育人才上獲獎無數必有秘訣，以課程優化、對象深化、職能內化策略培育地方人才，值得各地方政府標竿學習。

▲台南市勞工局榮獲勞動部「2022國家人才發展獎－機關（構）團體獎」肯定，由行政院政務委員林萬億及勞動部許銘春部長出席頒獎，台南市勞工局長王鑫基親自出席受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動部許銘春部長表示人才是國家發展的根本，需要政府及民間持續投入，許銘春說要把員工當作是家人，因為只有家人是一輩子的，勞動部持續推動友善職場，希望提供員工福利及資源，讓人才持續成長，共創勞資雙贏。「國家人才發展獎」(National Talent Development Awards，NTDA)，為國內人才發展領域唯一國家級獎項，以鼓勵企業團體積極培育優秀人才，提升我國整體人才發展價值，本次國家人才發展獎共有126個機關單位參加，計15個機關單位獲獎，臺南市政府勞工局由王鑫基局長帶領團隊北上受獎。

▲台南市勞工局榮獲勞動部「2022國家人才發展獎－機關（構）團體獎」肯定，由行政院政務委員林萬億及勞動部許銘春部長出席頒獎，台南市勞工局長王鑫基親自出席受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示市長黃偉哲非常重視人才培育及發展，為達成「希望家園」的施政目標，勞工局以「建構優質職場、幫市民找工作，提升勞工職能、幫廠商找人才」為使命，以「職場健康安全、工會永續經營，讓市民有工作、做職訓領頭羊，促人才公益化」為願景，推動勞工職能培育與人才發展。王鑫基說「國家人才發展獎」被譽為企業界人才學習與發展的奧斯卡金像獎，是國內人力資源領域官方最高獎項，選拔過程須歷經資格審查、複審及決審3個階段，勞工局從眾多參賽者中脫穎而出實屬不易。

▲台南市勞工局榮獲勞動部「2022國家人才發展獎－機關（構）團體獎」肯定，由行政院政務委員林萬億及勞動部許銘春部長出席頒獎，台南市勞工局長王鑫基親自出席受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局以「桶箍」角色，提升勞工及辦訓單位職能，針對身障及弱勢失業勞工量身打造優質培訓及創業課程、協助工作專業技能養成，並籌辦就業媒合協助重返職場，大幅提升就業率；另成立首座臺南銀髮人才據點，整合訓練及就業資源，開發銀髮工作職缺，提供客製化就業服務；另針對新住民、中高齡及二度就業婦女等開辦不同訓練課程，以多面向的職訓課程及就業輔導資源為獲獎關鍵。

台南市勞工局長王鑫基說，城市競爭力要靠人才，而人才要靠培訓來提升職能，勞工局人才培育採取「三化」策略，從「培育優化」成立TTQS家族，帶領辦訓單位100%取得TTQS評核；其次為「對象深化」依不同對象推展人才培育，對於失業者辦理客製化訓練專班，訓後就業率超過8成，辦理多場就業博覽會、線上及實體徵才活動，提升就業率；為服務身障者建置「身心障礙人力銀行」，到宅盤點就業需求，適性培訓，協助逾5000人就業，建置「晴天創意築夢坊展售平台」協助身障者創業，成立迄今創下新臺幣6,844萬銷售額的好成績；為培育在地青年人才，推動產官學合作，已提供超過4000個實習及就業機會；更強調「職能內化」人才培育擴散到創價，全國首創勞工領袖大學，9成以上學員訓後回饋有助於工作職能提升，獲外縣市參訪觀摩，更擴展學員職務移轉有成；建置創價人才公益平台，除辦理志工訓練，更集結志工及工會專業提供房屋修繕、義剪等服務；成立二手家具倉庫，經過志工巧手的改造整修，轉化廢棄家具「垃圾變黃金」，幫助職災及弱勢家庭約195戶，讓志工人才效益擴展至屏東、高雄、嘉義、雲林、南投等縣市，帶動正向善循環。

▲台南市勞工局榮獲勞動部「2022國家人才發展獎－機關（構）團體獎」肯定，由行政院政務委員林萬億及勞動部許銘春部長出席頒獎，台南市勞工局長王鑫基親自出席受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局人才培育成果亮眼，參與TTQS(人才發展品質管理系統)評核連續12年榮獲金牌，2019年至2021年連續3年失業率低於全國且六都最低，2022年5月遠見雜誌2022縣市長施政滿意度調查，台南市八大面向施政表現滿意度六都中排名第一，其中「經濟就業項目」滿意度更為全國第一；23日勞工局榮獲「2022國家人才發展獎-機關(構)團體獎」，更是對於台南市人才培育的肯定，勞工局表示將以持續改善的精神協助勞工提升職能及就、創業協助，更提供舞台讓人才能發光發熱，讓台南市成為有情有愛、有疼心的希望城市。

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台南勞工局國家人才發展

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