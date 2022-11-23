要國二兒拚上好學校！放假逼念書8hrs　虎爸打斷愛的小手被判家暴

▲台南一名虎爸用「愛的小手」、熱熔膠條督促兒子的學業，被判定家暴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名在南科擔任工程師的虎爸，因希望國二的兒子未來能考上頂尖學校，經常以責打督促兒子的成績，還曾把「愛的小手」打斷，又規定兒子寒、暑假也要花8小時念書，並於今年8月因兒子考不好，用熱熔膠條鞭打他肩膀2天，逼到兒子出現創傷壓力症候群，在家會徒手猛捶牆壁，母親看了於心不忍，帶兒子搬離家中，向法院申請保護令。台南地院審理，判定父親家暴，核發1年半的保護令，並要父親接受親職教育輔導12次，全案還可上訴。

判決指出，這名父親對兒子小偉(化名)管教嚴厲，如果小偉的作業出錯，就會以「愛的小手」責打他，打到「愛的小手」都斷掉，且規定小偉在寒、暑假每天都要花7至8小時念書。而後父親又因小偉考不好大發雷霆，在今年8月連續兩天辱罵小偉，並拿熱熔膠條毆打他的肩膀，導致小偉的手部、背部整片瘀青紅腫。

小偉也出現創傷壓力症候群，對父親呈現高度恐懼、憤怒的情緒，心情不好時會以手捶牆壁，捶到手指紅腫，且有想不開的念頭。母親不忍兒子受苦，帶小偉搬離家中，並到醫院驗傷，小偉搬家後也不敢回去原居住地和社區，常常需要環顧四周，擔心遇到生父。母親隨後向法院聲請核發保護令。

全案審理時，父親坦承犯行，表示兒子曾經是個活潑、開朗的孩子，因兒子已是國二生，期待他將來能就讀頂尖學校，所以非常重視兒子的課業，因而傷害到他，想對兒子道歉。另根據家暴中心鑑定，父親雖在評估過程中態度合作，也因此感到自責、難過，甚至傷心落淚，同時也有沉重的工作壓力，但判斷若父親再面臨壓力源時，可能會再出現家暴行為。法官參考鑑定結果，核發1年半的保護令，並要付父親接受親職教育輔導12次、每次至少1小時，全案還可上訴。