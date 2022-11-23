選舉團隊公務車撞死女騎士　陳皇宇：停止一切選務活動

▲台南市議員候選人陳皇宇的宣傳車，在關廟區大富街與大仁街口，與薛姓婦人的機車發生車禍，薛婦送醫急救仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員候選人陳皇宇的宣傳車，23日近中午在關廟區大富街與大仁街口，與1名75歲薛姓婦人的機車發生車禍，薛婦當場無生命跡象，經送往台南市立醫院急救，惟仍傷重不治身亡。陳皇宇指出，該肇事車輛係團隊公務車，並非宣傳車，他會負起責任，即刻起停止一切選務工作。

台南市關廟區大富街與大仁街口，23日上午11時許發生台南市議員候選人陳皇宇宣傳車與機車車禍事故，該宣傳車李姓駕駛與騎乘機車之75歲薛姓女騎士發生碰撞，李姓駕駛未受傷，薛姓婦人當場無呼吸心跳，經消防局救護車送台南市立醫院急救，經急診團隊全力搶救，仍於中午12時41分許宣告傷重不治身亡。

肇事原因及相關責任由歸仁分局報請檢察官調查釐清中。歸仁分局呼籲駕駛人，行駛至交叉路口時，應養成減速慢行習慣，遵守交通安全規則，不要因一時的搶快或疏忽造成生命財產的損失。

陳皇宇指出，肇事者是他競選團隊的人員，案發時開公務車外出肇事，案發時該車沒有執行任何選務工作，該車是「麵包車」並非宣傳車，是用於載人載物，只是外觀貼有他的競選文宣。

陳皇宇表示，針對23日上午選務車輛發生車禍，造成關廟鄕親，薛姓女士不幸亡故事件，陳皇宇夫婦第一時間即趕往市立醫院，向家屬表達慰問、哀悼，會負起所有責任之意。陳皇宇説，為表達對亡生者最大哀悼之意，即日起，他將停止個人所有選舉動作，競選團隊也將同步召回所有宣傳車，並取消最後3天的車隊遊行，停止一切移動性的選務工作。

陳皇宇表示，鄕親失去親人的至痛，凌駕他個人的勝選，他願再度向家屬表達由哀的慰問與歉意，他也期待支持者，個別為他顧票時，能以最靜默的方式進行，共同向亡生者致上最大哀意。