不畏疫情！把藝術表演拉到戶外　張麗善暢談「流動藝術饗宴」展演

▲張麗善（中）、陳璧君（左）接受蔡詩萍專訪。（雲林縣政府文化觀光處提供）

記者李政遠／雲林報導

過去三年受疫情影響，許多藝文表演被迫延期或取消，但雲林縣政府卻逆向操作，將表演拉出演藝廳，推出一系列推動雲林文化觀光的雲林藝術品牌。透過沉浸式的展演藝術，打破需要在演藝廳才能觀賞的框架，而其中最叫好又叫座的正是文化觀光處。從去年12月開始到今年2月，舉辦三場「流動藝術饗宴-雲林三部曲」展演，日前雲林縣長張麗善、文化觀光處處長陳璧君接受主持人蔡詩萍專訪時，也特別介紹三部曲背後的歷史意義與精彩故事。

雲林三部曲延續流動藝術饗宴的品牌精神，結合大自然、歷史建築、時空背景，用音樂、戲劇、舞蹈演繹呈現，讓更多人能接觸雲林在地文化，亦能縮短歷史與民眾的距離。本次專訪中處長陳璧君分享了推動流動藝術饗宴誕生的過程，以及其對雲林觀光帶來正面影響的期許。張麗善縣長則是透過介紹歷史三部曲的時空背景，期待雲林的文化與歷史能被更多台灣人看見。

流動藝術饗宴的首部曲「顏思齊・風起」是以1621年大航海時代為故事舞台，重現顏思齊身處開拓的年代，做為武裝強大的海商，在雲林留下的歷史足跡。陳璧君處長表示為了帶給流動藝術饗宴更多的突破，因此「顏思齊・風起」在演出中亦加入了RAP元素。

二部曲「華武壟．大地」則是以荷蘭文獻記載中剽悍的華武壟族為主角，還原了當時在雲林土地上，民族之間的互動與衝突。聊起剽悍的平埔族，主持人蔡詩萍認為這代表了一種雲林精神，張麗善縣長及陳璧君處長亦分享了各自對雲林在地精神的看法。

最後聊到的三部曲「柯鐵虎．少年」是以抗日三猛中的柯鐵為主角，當時還是少年的他奮勇投身義軍，並利用地勢抵擋入侵雲林的日本人。雲林古坑出身的柯鐵有更多文獻記載，結合雲林在地的太鼓團體「太日樂集」的演出，能帶給觀眾回到當代，震撼的感官享受。

雲林縣文化觀光處推出的「流動藝術饗宴-雲林三部曲」沉浸式演出，每一場都讓雲林的歷史故事展現了不同的面貌。此次張麗善縣長與陳璧君處長接受蔡詩萍專訪，亦是希望讓更多人認識雲林這400年的故事，把雲林一代代留下來的歷史文化精神傳承下去。

▲透過沉浸式的展演藝術，打破需要在演藝廳才能觀賞的框架，雲林三部曲是文觀處打造的藝術品牌。（雲林縣政府文化觀光處提供）



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