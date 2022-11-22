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劉建國車隊繞行官宅邸喊話　張麗善：抹黑造謠是沒有用的！

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨雲林縣長候選人劉建國競選團隊今（22）日舉行「山海大團結，下架青埔宮帝國」宣傳活動，上午於虎尾夜市集合，在縣長候選人劉建國與鎮長候選人黃清財致詞後，率70多輛的支持者車隊浩蕩前往張家宅邸防汛道路喊話。對此，張麗善回應表示，選舉至今未見對手提出具體政見，反問「民進黨執政13年為雲林做了什麼？」

▲劉建國率車隊前往張家宅邸喊話。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劉建國率車隊前往張家宅邸喊話。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長候選人劉建國與虎尾鎮長候選人黃清財上午以車隊掃街形式前往虎尾早市與鬧街上向鄉親問候拜票，11時許與民進黨籍候選人、六大車隊上百名支持者聚集虎尾夜市，劉建國致詞時表示，所有民進黨公職來到現場，但有更多是不滿張家在執政之後家產持續擴充、擴大的鄉親，除了張家的特定農業區變更為一般農業區，也看見青埔宮生出青埔二宮，從平房長高長肥。

▲劉建國率車隊前往張家宅邸喊話。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劉建國率民進黨候選人推倒青埔宮看板。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

在民進黨多位候選陪同下，劉建國與黃清財將青鋪宮違建物模型推倒，並高喊「下架青埔宮帝國」。緊接著一行人搭車率70多輛支持者車隊鳴笛後，出發前往青鋪宮慢速通過防汛道路。

劉建國於戰車上喊話：「對青埔宮不滿的車隊即將經過，並對縣民與鄉親做出承諾，推選出來的政治人物一定要清廉，這條提防路從橋頭至一公里遠處僅出現唯一一棟建物就是青埔宮，這條路為了青埔宮而施設對雲林人來說有何公平與正義，為何這條路可以如此開闢，真的是要創造用路人的安全與方便嗎？」

國民黨雲林縣長候選人張麗善對此表示，選舉至今未見對手提出具體政見，反問「民進黨執政13年為雲林做了什麼？」

張麗善指出，對手頻頻扭曲、抹黑，已將選風帶到非常負面的地步，這絕非民眾所樂見，尤其滿街掛上意有所指的布條，扭曲事實且羅織罪名，企圖以不實訊息改變民眾想法，這些都不是選風應有現象，希望選民透過雪亮的眼睛與想法，強調「抹黑造謠是沒有用的！」

張麗善說，以平常心面對最後一哩路，11月26日就是應證4年來所作所為是否為民眾所接受及肯定，就當作選民「驗收成果」，這幾天仍按照既定行程勤走市場拜票，24日將在斗南及西螺，25日在斗六和虎尾舉辦徒步拜訪與選前之夜造勢活動，最後衝刺選情。

▲劉建國率車隊前往張家宅邸喊話。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長候選人劉建國與鎮長候選人黃清財致詞後率70多輛的支持者車隊浩蕩前往張家宅邸防汛道路喊話。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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