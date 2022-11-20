選前黃金週末　張麗善縣長徒步北港3,000人力挺

▲雲林縣長張麗善與鎮長候選人蕭美文共同徒步掃街，感受到北港鄉親熱情回應。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

雲林縣長張麗善11月19日趁著選前最後一個週末夜晚來到北港鎮，與鎮長候選人蕭美文共同徒步掃街，感受到北港鄉親熱情回應，許多民眾陸續站出街頭揮手擁抱，遊行隊伍綿延將近300公尺，肯定張麗善縣長過去政績，也熱鬧宣告最後一週的黃金催票時段正式展開。

隊伍先從鎮長候選人蕭美文競選總部出發，走向朝天宮，同行的還有議員候選人黃文祥、蔡咏鍀、蕭慧敏，儘管徒步掃街時間在晚上，但一行人依舊充滿活力，縣長張麗善細數過去在北港交通與觀光上的著墨，包括最重要的縣道164線（金湖至北港段）拓寬工程現正進行中，期待完工後有效紓解往來大北港地區的車流，更配合整個大北港產業園區的規劃，不只香客變遊客，更要讓更多青年人才回流北港。

張麗善更補充，北港過去從來沒有過女性鎮長，她以自身為例，女性的勤儉持家與細膩，更能夠為城市發展奠定好的基礎，得要一步一腳印的踏實去做，而不是只有空話而已，所以他懇請鄉親，一定要支持鎮長候選人蕭美文。

今年選舉有別以往，縣長張麗善的最後一週競選步調，選擇在各鄉鎮徒步拜票，而非以大型造勢活動搏版面。

張麗善表示，這次對手在選舉最後期間不斷以抹黑抹紅的奧步攻擊，四處亂掛布條，顯見其若不惡意栽贓，就不知道該怎麼選舉；不然就是平時對雲林不聞不問，對雲林縣政府的各項政策刻意阻擾。而到了要選舉時，再狹中央資源亂開支票。張麗善縣長反問：如果過去四年中央願意支持雲林，如果對手願意幫雲林講話，此時此刻，還需要再開這些支票嗎？

最後張麗善表示，很高興今晚在北港一路上有3000多位的鄉親站出來，給她勇氣，也相信選民能夠做出正確判斷，選擇真正讓雲林上場、加速前進的張麗善。

