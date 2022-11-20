　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前黃金週末　張麗善縣長徒步北港3,000人力挺

▲▼ 選前黃金週末　張麗善縣長徒步北港3,000人力挺 。（圖／張麗善競選辦公室提供）

▲雲林縣長張麗善與鎮長候選人蕭美文共同徒步掃街，感受到北港鄉親熱情回應。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

雲林縣長張麗善11月19日趁著選前最後一個週末夜晚來到北港鎮，與鎮長候選人蕭美文共同徒步掃街，感受到北港鄉親熱情回應，許多民眾陸續站出街頭揮手擁抱，遊行隊伍綿延將近300公尺，肯定張麗善縣長過去政績，也熱鬧宣告最後一週的黃金催票時段正式展開。

▲▼ 選前黃金週末　張麗善縣長徒步北港3,000人力挺 。（圖／張麗善競選辦公室提供）

隊伍先從鎮長候選人蕭美文競選總部出發，走向朝天宮，同行的還有議員候選人黃文祥、蔡咏鍀、蕭慧敏，儘管徒步掃街時間在晚上，但一行人依舊充滿活力，縣長張麗善細數過去在北港交通與觀光上的著墨，包括最重要的縣道164線（金湖至北港段）拓寬工程現正進行中，期待完工後有效紓解往來大北港地區的車流，更配合整個大北港產業園區的規劃，不只香客變遊客，更要讓更多青年人才回流北港。

▲▼ 選前黃金週末　張麗善縣長徒步北港3,000人力挺 。（圖／張麗善競選辦公室提供）

張麗善更補充，北港過去從來沒有過女性鎮長，她以自身為例，女性的勤儉持家與細膩，更能夠為城市發展奠定好的基礎，得要一步一腳印的踏實去做，而不是只有空話而已，所以他懇請鄉親，一定要支持鎮長候選人蕭美文。

▲▼ 選前黃金週末　張麗善縣長徒步北港3,000人力挺 。（圖／張麗善競選辦公室提供）

今年選舉有別以往，縣長張麗善的最後一週競選步調，選擇在各鄉鎮徒步拜票，而非以大型造勢活動搏版面。

張麗善表示，這次對手在選舉最後期間不斷以抹黑抹紅的奧步攻擊，四處亂掛布條，顯見其若不惡意栽贓，就不知道該怎麼選舉；不然就是平時對雲林不聞不問，對雲林縣政府的各項政策刻意阻擾。而到了要選舉時，再狹中央資源亂開支票。張麗善縣長反問：如果過去四年中央願意支持雲林，如果對手願意幫雲林講話，此時此刻，還需要再開這些支票嗎？

▲▼ 選前黃金週末　張麗善縣長徒步北港3,000人力挺 。（圖／張麗善競選辦公室提供）

最後張麗善表示，很高興今晚在北港一路上有3000多位的鄉親站出來，給她勇氣，也相信選民能夠做出正確判斷，選擇真正讓雲林上場、加速前進的張麗善。
 

ET快訊
魔獸首秀超狂！美媒讚嘆就像打電動　有望吸引NBA球隊目光
快訊／大台北狂搖！規模5.1地震　最大震度3級
快訊／國家警報響了！　全台有感地震
賈靜雯裸露戰袍難駕馭！　大媽「炸肉災難照」瘋傳
魔獸首戰「孫生女友掉半球」全被拍！　辣照萬人看光
快訊／李妍瑾認了分手AV導演！　「史上最快終結篇」
逃離北部！　1縣市成為移居首選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他曝陳時中街頭開講驚人視角　網喊好扯：人山人海

美麗櫃姐連3變！愛烘培衝日本藍帶學校　返家鄉選代表拚連任

選前黃金週末　張麗善縣長徒步北港3,000人力挺

台中參選人「宏敢」笑翻網！　1.5萬人朝聖

71里長力挺高虹安「被爆造假」！他揭名單6錯誤：根本當眾詐欺

楊鎮浯東半島造勢3000人到場！趙少康、徐巧芯跨海力挺

劉建國造勢大會支持者身亡　蔡英文指示黨幹部全力協助家屬

變成真的起點！柯文哲秀「改變之石」　籲市民挺黃珊珊

選前黃金周！藍營桃園大造勢　謝國樑：基隆贏北北桃都贏

國民黨「北北基桃竹竹苗」黃金周造勢晚會　5萬人見證藍軍大團結

謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊

大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

女孩比賽起步摔倒墊底 拚命狂追變第2神逆轉！

魔獸5助攻無用半場落後21分　賽前合照疑不耐「直接閃人」

貓突躲底盤...拖到保養廠救出　車主暖收編：我決定養牠了！

朱軒洋奪金馬男配「感言只花22秒」　謝謝「跟我相關的人」：沒有你就沒有我

團團離世貓熊館湧人潮　粉絲淚「沒料到這麼快」

團團離世...將保留皮毛和骨骼　園方曝放手原因：醒來會痛苦

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

他曝陳時中街頭開講驚人視角　網喊好扯：人山人海

美麗櫃姐連3變！愛烘培衝日本藍帶學校　返家鄉選代表拚連任

選前黃金週末　張麗善縣長徒步北港3,000人力挺

台中參選人「宏敢」笑翻網！　1.5萬人朝聖

71里長力挺高虹安「被爆造假」！他揭名單6錯誤：根本當眾詐欺

楊鎮浯東半島造勢3000人到場！趙少康、徐巧芯跨海力挺

劉建國造勢大會支持者身亡　蔡英文指示黨幹部全力協助家屬

變成真的起點！柯文哲秀「改變之石」　籲市民挺黃珊珊

選前黃金周！藍營桃園大造勢　謝國樑：基隆贏北北桃都贏

國民黨「北北基桃竹竹苗」黃金周造勢晚會　5萬人見證藍軍大團結

1月內3大臣下台！岸田內閣醜聞連環爆　自民黨傳覓下任首相人選

鐵粉衝！「航海王手搖杯」睽違4年回來了　加碼搶4款聯名周邊

空姐婚後變恐怖人妻！同睡男網友...踹2歲兒趕出門：滾去被車撞

調查：果粉iPhone15許願　「mini」回歸、設計大改款

前男友扶正小三寄喜帖！她怒「新娘奪走我的幸福」　抵婚宴1招報復

《王冠》伊莉莎白戴比基被評「最像黛妃」　戲外紅毯時刻也神似

福特為Ranger開發「新車頂行李架」　滑移設計、載衝浪板更輕鬆

韓國廚神本家燒肉登台！盤點5家新開幕餐廳　牛排教父也開設私宅餐廳

眼睛睜不開帶貓去看診！醫曝「牠只是懶」...鄙視眼神笑翻萬人

太划算！台中西屯4.9顆星超值火鍋　蔥油麵線、泰式打拋豬飯吃到飽

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

政治熱門新聞

71里長力挺高虹安被爆造假！他揭名單6錯誤

台中參選人「宏敢」笑翻網！　1.5萬人朝聖

陳時中賣高雄第一豪宅！房仲曝不少醫生想買

劉建國造勢大會支持者身亡　蔡英文指示黨幹部全力協助家屬

改變成真的起點！柯文哲秀「改變之石」　籲市民挺黃珊珊

楊鎮浯東半島造勢　趙少康、徐巧芯跨海力挺

私密片外流2天！吳佩芸吐心境：勇敢面對

新北最綠選區多人喊告急！他點出投票要看這項指標

快訊／藍營「北北基桃造勢」破5萬人！　蔣萬安：1126用民主對抗黑箱

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

巨大國旗領「北北基桃」候選人進場　藍桃園造勢破3萬人掀高潮

選前黃金周拚場！柯志恩26歲愛女將亮相

陳水扁外孫獲全國音樂冠軍　扁自嘲「五音不全」：遺傳吳淑珍基因

吳佩芸私密影片遭散布！網怒：選舉卑劣手段

更多熱門

相關新聞

71里長力挺高虹安被爆造假！他揭名單6錯誤

71里長力挺高虹安被爆造假！他揭名單6錯誤

民眾黨籍新竹市長候選人高虹安19日晚間舉辦黃金周造勢晚會，除了力挺的科技大老宣明智，還有國民黨籍新竹市副議長余邦彥、議員陳啟源、71名里長一同現身。不過，網紅「音地大帝」卻發現，里長名單內有名字重複出現、未經當事里長同意使用人家名義等6大錯誤，抨擊「這份名單根本當眾詐欺」。

賴香伶拜票籲選民看選舉公報政見

賴香伶拜票籲選民看選舉公報政見

楊鎮浯東半島造勢　趙少康、徐巧芯跨海力挺

楊鎮浯東半島造勢　趙少康、徐巧芯跨海力挺

劉建國造勢大會支持者身亡　蔡英文指示黨幹部全力協助家屬

劉建國造勢大會支持者身亡　蔡英文指示黨幹部全力協助家屬

改變成真的起點！柯文哲秀「改變之石」　籲市民挺黃珊珊

改變成真的起點！柯文哲秀「改變之石」　籲市民挺黃珊珊

關鍵字：

2022九合一大選2022雲林縣2022雲林縣長張麗善

讀者迴響

熱門新聞

朱軒洋臭臉領獎！「從黃秋生手中抽走獎座」網罵爆

22歲男逃兵飛美國　15年不回台代價曝光

周湯豪「白色大尺碼bra」突飛上台！

賈靜雯罕見「穿超辣」正面上下都露

即／台南驚傳雙屍命案　男女手腳遭綁亡

人夫送奶纏上女店員　正宮聽鹹濕對話氣炸

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

謝盈萱突轉身「我不能再講了」網嚇瘋

PLG今兩場幾乎都滿場但人數少一半

孫生被爆「沒辦法跟女友做愛」！

魔獸賽後開心發限動！李逸驊：被假消息騙了

24歲男遭普悠瑪撞死　乘客心驚：壓到東西

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

魔獸首戰「孫生女友掉半球」全被拍！

金馬完整得獎名單！黃秋生首奪影帝

更多

最夯影音

更多
謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊

謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊
大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

女孩比賽起步摔倒墊底 拚命狂追變第2神逆轉！

女孩比賽起步摔倒墊底 拚命狂追變第2神逆轉！

魔獸5助攻無用半場落後21分　賽前合照疑不耐「直接閃人」

魔獸5助攻無用半場落後21分　賽前合照疑不耐「直接閃人」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面