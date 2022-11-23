超大膽！逐戶按電鈴敲門買票賄選　雲林里長候選人丈夫遭收押

▲雲林斗六里長候選人丈夫進入選區大樓敲門買票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

再3天即是2022九合一基層選舉投票日，時間越接近雲林地檢署查賄越積極，專案人員蒐證發現，竟有候選人丈夫於選區的大樓內，逐一敲門尋買票求支持，斗六市光興里長塗姓候選人的丈夫，涉嫌以每票現金1000元幫妻子買票賄選，檢察官偵訊後認許男涉嫌違反選舉罷免法嫌疑重大，向法院聲押禁見獲准。

雲林地檢署說明，檢察官林柏宇指揮雲林縣警察局斗六分局、法務部調查局雲林調查站及內政部移民署雲林縣專勤隊，於21日陸續傳訊相關選民並拘提斗六市光興里里長候選人配偶許男(73歲)到案。

經查，許男於其配偶塗姓候選人登記參選斗六市光興里里長選舉後，為謀求其配偶當選，以每票現金1000元之對價進入選區內大樓逐戶敲門拜訪，向有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持其配偶，因而涉犯投票行賄罪嫌。

檢警接獲情資後，立即於21日陸續通知相關選民說明，並拘提許男到案接受檢察官訊問，訊問後認許男涉犯投票交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見，並經法院裁定羈押禁見，又經昨（22）日續行排查未到案受賄選民後，受賄選民先後自願繳回共計1萬1000元之賄款。

▲雲林斗六里長候選人丈夫進入選區大樓敲門買票，受賄選民先後自願繳回共計1萬1000元之賄款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►斗六市長候選人控「砸牛肉麵店」涉選舉暴力 對手衝現場搶麥回應

►雲林縣長選舉倒數關鍵 藍綠「空戰」停火...回歸陸戰掃街拜票

►雲林查賄！檢方起訴11選舉案件 現金、醬油、人參液都成買票工具

►77歲前議長蘇金煌為故鄉發展 再披戰袍參選四湖鄉長

►議員「11選7」還有堂弟挑戰 雲林副議長手牽幼女拜票拚3連任

