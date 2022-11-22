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斗六市長候選人控「砸牛肉麵店」涉選舉暴力　對手衝現場搶麥回應

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林民進黨斗六市長候選人許百芳今（22）日下午於斗六膨鼠公園召開「揭露首起全台選舉暴力」記者會，請來2009擔任林聖爵競選縣議員的總幹事陳怡樵，指控陳位於嘉義的牛肉麵店，本月7日遭林聖爵派人潑漆，並喊話要林聖爵出來面對不要用恐嚇的。

▲斗六市長候選人許百芳今日於斗六膨鼠公園中召開「揭露首起全台選舉暴力」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市長候選人許百芳今召開「揭露首起全台選舉暴力」記者會，指控場面一度火藥會濃厚。（圖／記者蔡佩旻攝）

對此，林聖爵得知後，率公所主秘及課長前往記者會現場，一度火藥會濃厚，面對連珠砲的指控，林聖爵一把搶過麥克風，當場駁斥陳怡樵所指控之潑漆事件，與其無關應由警方追查，有證據歡迎提告。並由斗六市公所主任秘書出示斗六膨鼠森林公園標案資料，說明許百芳所指控之公園分三個標案，都為同家廠商得標的說法有誤，強調「招標過程均依法行政，非三案都同一家營造包商」。

▲斗六市長候選人許百芳今日於斗六膨鼠公園中召開「揭露首起全台選舉暴力」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市長候選人林聖爵面對連珠砲的指控，一把搶過麥克風擴音澄清。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳怡樵指出，他本月5日製作「林聖爵四年市長、荷包滿滿出來面對」文宣獨自於斗六市街頭發放後，林聖爵派人制止，陳怡樵喊話林聖爵應出來面對，陳怡樵指控，林聖爵5日派三人前往其經營麵店騷擾，而7日凌晨再去潑漆。

許百芳則出示財政預算赤字，表示膨鼠森林公園以既有建設改造花費2.2億根本浪費公帑，陳怡樵也接話指出改建案分三包，得標廠商全部是同一家。

▲斗六市長候選人許百芳今日於斗六膨鼠公園中召開「揭露首起全台選舉暴力」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲曾擔任林聖爵競選縣議員的總幹事陳怡樵（左一），指控本月7日凌晨位於嘉義的牛肉麵店遭林聖爵派人潑漆，並喊話要林聖爵出來面對。（圖／記者蔡佩旻攝）

林聖爵則由公所主任秘書提出標案文件澄清，強調整個森林公園分三標案，天幕與整地草皮為一標9千多萬、周遭含內部行步道規劃設計完建約1.4億、後方金瓜鼠樂園近4千萬加總約2.2億。針對指控三標為同家廠商，實際上是錯誤指控，前2案依採購法公開招標大家都能競爭，為同家得標，第三案為另家廠商得標，並非三案同廠商。

▲斗六市長候選人許百芳今日於斗六膨鼠公園中召開「揭露首起全台選舉暴力」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所主任秘書楊劍銘持標案文件澄清，針對指控三標為同家廠商，實際上是錯誤指控，並非三案同廠商。（圖／記者蔡佩旻攝）

林聖爵強調，在之前就遭人在臉書與社團造謠的方式對膨鼠公園非議，今天聽聞對手要來指控，立即帶著所有課長與主秘來到現場面對「直球對決」，直接看對手要講什麼，希望對手「不要證據拿不出來還胡說八道，選舉出現這情況有點扯，希望各地選舉不要像斗六市如此選風，錯誤與最壞的示範」，他希望有個乾淨的選舉，如果有比較衝動的話語在此向鄉親與鏡頭前民眾鞠躬道歉。

▲斗六市長候選人許百芳今日於斗六膨鼠公園中召開「揭露首起全台選舉暴力」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市長候選人林聖爵無奈表示，陳經營麵店遭潑漆，應由警政單位偵查提告，實在與他無關。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市長候選人許百芳今日於斗六膨鼠公園中召開「揭露首起全台選舉暴力」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市長林聖爵最後提到，如果有比較衝動的話語在此向鄉親與鏡頭前民眾鞠躬道歉。（圖／記者蔡佩旻攝）

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