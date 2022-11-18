雲林縣長張麗善啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」台西上場　青年希望工程加速前進

▲雲林縣長張麗善今（18）日展開「20鄉鎮願景親履巡迴」的第十七站－台西鄉。（圖／張麗善競選總部提供，下同）



政治中心／雲林報導

雲林縣長張麗善今（18）日展開「20鄉鎮願景親履巡迴」的第十七站－台西鄉，張麗善縣長在縣議員吳蕙蘭、台西鄉長候選人李文來，以及眾多村長、鄉代表的陪同下，針對「台西鄉政策願景規劃」提出詳細說明，張麗善同時公布2030前進雲林之「進擊的青年希望工程」，內容包括「三大願景」、「八大主軸」與「二十二項行動方案」。

在「進擊的青年希望工程」中，張麗善提出「青年安居、優質好生活」、「青年人才養成、提升競爭力」與「導入青年活水、翻轉地方」等三大願景目標，為青年朋友全方位設想。

張麗善進一步表示，在生活層面協助青年朋友照顧好家中的長輩與孩子，因此不論是打造友善養育環境，提供生育津貼，或是建置長青食堂、實物銀行，拓展針對長者與弱勢族群的社會福利網等政策，都持續在增加服務量能。就教育層面，縣府開辦住宿型「雲林縣溫馨家園」，協助照顧弱勢學童，分擔弱勢家庭風險，以及推動雙語教育、智慧科技教育來強化下一代的競爭力。

此外，張麗善上任後，將勞工處改制為勞動暨青年事務發展處，新設青年事務發展科，成立青年專責單位，並成立第1屆青年事務諮詢委員會，以落實推動青年政策，傾聽青年的聲音。同時，也募集新臺幣1億元，成立青年創業補助金，扶持青年朋友在雲林縣創業。

張麗善指出，將透過社會福利、居住正義、友善職場、輔導就業創業，以及擴大青年公共參與等22項行動方案，達成好幸福、真健康、善建設、強教育、挺就業、廣發展、優產業與在地居等八大主軸目標。

2030前進雲林之「進擊的青年希望工程」也顯現張麗善為青年朋友打造移居宜室的幸福城鄉的企圖心，成為吸引年輕人返鄉就業或外地青年移居雲林的願景與實際行動。

關於台西的產業發展，張麗善強調，離島工業區只要是能夠達成一地多用、地盡其利的計畫都支持，目前縣府也與嘉義大學合作，規劃在離島工業區設置智慧綠色漁業產業園區，配合麥寮工商綜合港的開發，同時推動冷鏈物流、加工與免稅區的設置；此外，為確保在地優良文蛤等貝類種源的研究保存與維護，提升水產養殖技術產業，也將與台西水試所合作設立台西經濟貝類種源庫。

台西擁有豐富的觀光旅遊資源，張麗善表示除了將會設置台西鄉旅遊資訊借問站外，台西安西府五星級遊客廁所的設置將於明年完工，結合台西安西府、海鮮餐廳、台西中山路老街打造成為友善的觀光廊帶，吸引國內外旅客前來。此外，也計畫將台西海螺至活力海岸的海堤優化成堤頂步道，成為既可觀賞夕陽也可運動休憩的景點。

配合台西產業與觀光的發展，張麗善強調將持續補助改善台西鄉庄內道路與農水路，以及整建海口大排防潮閘門，並增加抽水站之抽水量能，改善五港村淹水情形，通盤檢討台西鄉的都市計畫，完善交通、治水等基礎建設。

在照顧長輩與弱勢族群方面，也將持續推動醫療不足區的遠距醫療及智慧照護、設立銀髮健身俱樂部，以及於衛生所成立輔具服務便利站；張麗善補充，台西鄉「生生有平版」、藝術宅急便台西巡演、協助鄉公所完成「台西鄉志」以及當中的宗教志等文教類政策也是台西願景的重點。