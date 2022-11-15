抗暖保台雲林上場　張麗善簽署「氣候 ／ 空污治理承諾書」

▲雲林縣長張麗善發表首本「雲林縣自願檢視報告（VLR）」，並規劃2030雲林永續發展的主軸。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

雲林縣長張麗善表示，為了因全球暖化問題，減緩氣候變遷造成極端旱澇對雲林縣民安全與縣內農漁產業的傷害，雲林縣政府於民國110年成立了因應氣候變遷專案辦公室，發表首本「雲林縣自願檢視報告（VLR）」，規劃2030雲林永續發展的主軸，並與大專院校合作簽署雲林SDGs合作備忘錄。此外，今（111）年也開始執行因應淨零之雲林減碳策略工作計畫，譬如農業溫室氣體熱點盤查、加強農業廢棄物循環再利用、輔導更多雲林良品業者取得碳足跡標章、汙染整治、農業廢棄物循環再利用、農業碳中和等行動。

張麗善也指出，本次競選連任提出「2030前進雲林」的願景政見，其中四大面向的一項就是「低碳永續」的長遠規劃。為達成淨零減碳及低碳永續的目標，張縣長提出能源節能轉型、農業自然碳匯、綠色典範經濟、綠色新政治理以及防災韌性城鄉等六項對策，六項對策中更包含38項執行方案。

雲林縣空汙問題主要來自固定汙染源、移動汙染源 還有逸散污染源，因此在空氣污染的防治上，張麗善縣長表示自上任後持續改善縣內空氣品質，提出補助汰換工業區燃油鍋爐、補助汰舊老舊車輛，廣推電動車輛等政策，也透過科技執法，成立環境品質監督小組，展現維護環境品質的決心。

另外，張麗善強調，濁水溪揚塵治理的改善也已有具體成果，根據環保署的統計，河川揚塵事件日已從106年59天降到110年6天，109年更榮獲環保署認證「特優」成績，肯定雲林縣改善空氣品質的成果。