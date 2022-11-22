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雲林縣長張麗善親自電話拜票　鄉親好驚喜！

▲▼ 雲林縣長張麗善親自電話拜票　鄉親好驚喜！ （圖／張麗善競選辦公室提供）

▲張麗善縣長利用行程的空檔，在投票日前一一打電話向鄉親拜票請託。（圖／張麗善競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

完成雲林20鄉鎮願景巡迴後，張麗善縣長今天早上特別到北港菜市場進行徒步掃街拜票，掃街拜票完隨即趕到潮厝國小參加校舍落成典禮，之後趕到虎尾參加全民運動館新建工程開工典禮，下午會見中醫師公會理事長與監事，整天的行程滿滿滿，但張麗善縣長仍舊抽空在移動的空檔親自打電話進行電話拜票。

▲▼ 雲林縣長張麗善親自電話拜票　鄉親好驚喜！ （圖／張麗善競選辦公室提供）

由於雲林縣幅員廣闊，張麗善縣長無法到府一一拜訪，加上為了避免打擾到鄉親休息，電話拜票最晚只到晚上九點，所以張麗善縣長利用行程的空檔，在投票日前都會一一打電話向鄉親拜票請託。

接到張麗善縣長本人拜票電話的鄉親表示：
「不敢相信竟然是本人親自打電話拜票，大部分接聽的都是一般錄製好的電話拜票，雖然拜票的時間並不長，但還是可以感受到張麗善縣長滿滿的活力，感受到張麗善縣長事必躬親的特質。」

隨著選戰的逼近雲林縣長張麗善在經過20鄉鎮願景親履巡迴後，不僅與雲林縣鄉親面對面的問候，更清楚說明各種政策的施政亮點，讓雲林鄉親清楚到張麗善縣長對於縣政的長期規劃。

張麗善縣長也不斷地呼籲鄉親，選對人，有長遠的規劃與執行能力，才能改善雲林縣的困境，希望鄉親能感受到過去四年雲林縣府的努力與建設，能用選票支持會好好做事的人。

張麗善縣長用心傾聽人民的聲音，一步一腳印的樸實做事，必然能不付鄉親所託，努力建設地方，四年拚八年，雲林上場，加速前進。

▲▼ 雲林縣長張麗善親自電話拜票　鄉親好驚喜！ （圖／張麗善競選辦公室提供）

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