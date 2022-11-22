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戰地記者吸收陸軍上校當共諜　吃喝送禮「每個月給4萬」下場慘曝

記者林名揚／金門報導

陸軍步訓部作發室上校主任向德恩在金門任職期間，被曾任記者、旅行社負責人的邵維強吸收，2019年起收取每個月4萬元「內應費」，向德恩還曾錄下宣誓投降承諾書的影帶，表達對中共的效忠。金門地檢署表示，邵維強的犯罪部分在10月7日已經偵結，以違反國家安全法、銀行法、貪污治罪條例等罪嫌提起公訴，並由福建金門地方法院羈押審理中；向涉案部分則已遭高雄地檢署起訴。

▲▼陸軍上校共諜案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲曾任戰地記者的邵維強（左）是陸軍上校共諜案的關鍵人物。（圖／記者林名揚翻攝）

檢調查出，這起共諜案的關鍵人物邵維強在軍官退休後，1993年起擔任電視台派駐金門記者，可能早在10幾年前就被中共吸收為共諜，幫中共發展組織，吸收國內軍官，也是第一屆金門縣兩岸經貿文化觀光發展協會理事長，還經營旅行社，在金門地區深耕許久。

▲▼陸軍上校共諜案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲邵維強曾擔任記者。（圖／記者林名揚翻攝）

而向德恩則是在金防部擔任守備大隊長時，認識在邵維強旅行社任職的方姓女子，進而認識邵維強，而被邵鎖定成為吸收的對象，邵維強對向除了平常請吃吃喝喝、贈送禮物外，還稱中國高級將領向守志是向德恩遠方叔公，並允諾幫助向升官，未來統一後更是前途無限，而向德恩2019年10月底被吸收，代號「老張」。

▲▼上校共諜案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陸軍上校向德恩涉嫌（右）被邵維強（左）吸收當共諜，還穿著軍服宣誓效忠。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

離譜的是，向德恩更在2020年1月，身穿軍服宣誓投降承諾書，內容提到支持兩岸和平統一，效忠祖國，一旦兩岸發生戰爭，會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命，而邵維強則是在向德恩錄製完影片後，誆稱影片會回傳給習大大，而且事後每個月付給向德恩4萬元的「內應費」，前後共收了56萬。

金門地檢署是在今年中接獲情資，得知邵維強遭中共情治單位所吸收，並涉嫌為中共情治單位在我國境內發展組織後，發動搜索、扣押，並向法院聲押獲准，並在10月7日偵結，以違反國家安全法、銀行法、貪污治罪條例等罪嫌於向福建金門地方法院提起公訴，現仍由法院接押審理當中。

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