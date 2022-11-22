雲林縣長選舉倒數關鍵　藍綠「空戰」停火...回歸陸戰掃街拜票

▲雲林縣長選舉倒數關鍵，藍綠回歸陸戰拜票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

距離投票日剩下4天，雲林縣長選舉國民黨籍現任縣長張麗善競選連任，民進黨則派出現任立委劉建國來挑戰，選戰開打綠營炮火猛烈，藍營以不主動打擊，選戰到階段，雙方開啟「巷戰」模式，深入各鄉鎮夜市、菜市場等人潮聚集處拜票。

2018年的雲林縣長選舉，國民黨張麗善以過半數選票，打敗尋求連任的李進勇，讓在雲林執政超過10年的民進黨，綠地變藍天。但2020年總統、立委選舉，民進黨卻拿到過半數的選票，由蘇治芬及劉建國連任成功，而今天的縣長大選，民進黨徵召現任立委劉建國出戰收復疆土。

▲雲林縣長選選戰到最後階段，敵對雙方出現「寒戰」情況，開啟「巷戰」模式，深入各鄉鎮夜市、菜市場等人潮聚集處拜票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

選戰之初，藍綠雙方「空軍」隔空交戰，選舉正式起跑，民進黨陣營加強攻擊火力，針對張麗善家族農舍豪宅，輪番猛攻，張麗善競選團隊拿出公文反擊，隨著選舉逼近，綠營再度打出抗中牌，在街頭巷尾掛出「票投張麗善就是支持習近平」、「討厭偷打疫苗」布條。

▲綠營打出抗中牌，掛出「票投張麗善就是支持習近平」、「討厭偷打疫苗」布條。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善依照既定策略，不隨著起舞，不理會綠營的謾罵、抹黑攻擊，以政見取向為主在20鄉鎮走透透，到廟宇傳達施政理念，要讓鄉親知道她擔任縣長，這3年多來努力成績與未來目標。

▲雲林縣長選選戰國民黨候選人張麗善深入各鄉鎮夜市、菜市場等人潮聚集處拜票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

投票日逼近，民眾發現張麗善、劉建國雙方陣營，幾乎呈現停火狀態，地方政壇人士表示，進入衝刺階段，雙方陣營回歸傳統的巷戰，採取以車隊或徒步掃街拜票外，並深入人潮多的夜市、傳統市場、黃昏市場增取選票，只是暫時性休兵，雙方均在等待契機，進行最後一擊。

▲雲林縣長選選戰民進黨籍候選人劉建國深入各鄉鎮夜市、菜市場等人潮聚集處拜票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►選舉前4天遭影射貪污 雲林北港鎮長候選人按鈴提告

►77歲前議長蘇金煌為故鄉發展 再披戰袍參選四湖鄉長

►雲林「山海團結」 蔡英文：請有投給我的鄉親這次也投給劉建國！

►議員「11選7」還有堂弟挑戰 雲林副議長手牽幼女拜票拚3連任

►雲林現「票投張麗善就是支持習近平」布條 競總：別販賣亡國感

