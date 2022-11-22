手剎車沒拉貨車「肇逃」15m！女駕駛一路追...撞凹鐵捲門嚇壞阿嬤

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門一名林姓女駕駛22日上午不慎與另一輛機車發生碰撞，急著下車察看卻忘了拉手剎車，導致車輛隨後自己「肇事逃逸」，一路滑行至對向一處民宅，撞上鐵捲門才終於停下，被撞的民宅鐵門凹陷，屋內還有一名阿嬤因門打不開受困，眾人連忙報警要將受驚嚇的阿嬤救出，幸好事故沒有造成嚴重傷亡。

▲林女開著車先是與機車發生碰撞，接著車輛又滑行道對象撞上民宅鐵門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



事故發生在金門金城鎮民生路上巷口，於今(22)日上午10時40分許，一輛由林女所駕駛的銀色小貨車，由巷子內直行往民生路方向行駛，與對向騎機車的范姓男子發生碰撞，林女事故發生後急於下車查看對方，卻忘了將手剎車拉起且車輛僅排入N檔，導致車輛繼續往前滑行15餘公尺，林女發現後急忙拉著車門追趕，一旁民眾也追上前想幫忙，但車輛根本拉不住、一路穿過民生路，騎上人行道，撞上路旁店家鐵捲門才停止。

這起事故共造成機車駕駛全身多處擦挫傷送醫，自小客及住家鐵捲門、住戶盆栽等均有損壞，所幸當時行經該路段車輛均放慢速度，未釀成其他交通事故，雙方駕駛經警方實施酒測，皆未有飲酒情形，肇事原因由金城分局釐清中。

▼被撞民宅因鐵門變形開不了門，屋內一名阿嬤被困在其中。

