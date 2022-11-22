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社會 社會焦點 保障人權

雲林查賄！檢方起訴11選舉案件　現金、醬油、人參液都成買票工具

▲雲林地檢署再查三件賄選案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西鄉長李姓候選人之林姓樁腳疑涉賄選，查扣賄款現金1萬3000元並將其裁定以30萬元具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署於2022九合一地方公職人員選舉期間全力偵辦選舉相關案件，在選前偵結起訴11件賄選及賭盤案件，強烈宣示查賄決心，雲林地檢署今強調，選後將依法提出當選無效之訴，絕不寬貸。

雲林檢方起訴的11件選舉相關案件，分別是：

1、雲林縣議員第6選區蕭姓議員候選人現金賄選案：蕭姓議員候選人與其樁腳涉嫌於 2022年 10 月間起，以每票現金1000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌，依法偵結起訴。

2、雲林縣麥寮鄉鄉民代表第3選區許姓代表候選人現金賄選案：許姓鄉民代表候選人涉嫌於登記參選後，透過樁腳以每票現金1000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌，依法偵結起訴。

3、雲林縣東勢鄉鄉民代表第1選區戴姓代表候選人現金賄選案：戴姓鄉民代表候選人涉嫌於登記參選後，以每票現金1000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌，依法偵結起訴。

4、雲林縣水林鄉萬興村柳姓村長候選人現金賄選案：柳姓村長候選人涉嫌於登記參選後，以每票現金3000元或4000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌，依法偵結起訴。

5、雲林縣口湖鄉鄉民代表第2選區之王姓候選人樁腳現金賄選案：王姓候選人樁腳王女涉嫌以每票現金1000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持王姓候選人，因而涉犯投票行賄罪嫌，依法偵結起訴。

6、雲林縣麥寮鄉吳姓投票權人要求議員候選人現金賄選案：雲林縣麥寮鄉吳姓投票權人，於2022年10月間致電向蘇姓議員候選人稱願賣票以支持蘇姓議員，經蘇姓議員拒絕，該吳姓選民涉有投票權之選民向候選人要求賄賂罪嫌，依法偵結起訴。

7、雲林縣台西鄉鄉民代表第3選區張姓代表候選人、五港村凌姓村長禮品賄選案：張姓代表候選人於10月11日透過五港村凌姓村長等人攜帶桂格養氣人參滋補液（含宣傳單及口罩），向五港村社區長照中心學員買票賄選，要求本次台西鄉代表第3選區選舉投票給張姓代表候選人，因而涉犯投票行賄罪嫌，依法偵結起訴。

8、雲林縣褒忠鄉鄉民代表第1選區張姓代表候選人禮品賄選案：張姓鄉民代表候選人於2022年10月間以醬油禮盒之對價，向該選區多名有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌，依法偵結起訴。

9、雲林縣崙背鄉大有村蔡姓村長候選人禮品賄選案：蔡姓村長候選人於2022年9月間攜帶狀元餅，向大有村選民買票賄選，要求本次村長選舉投票給蔡姓村長候選人，因而涉犯投票行賄罪嫌，依法偵結起訴。

10、李姓組頭2人經營雲林縣縣長選舉賭盤案：李姓組頭2人就本屆雲林縣縣長選舉，以某一候選人讓另一候選人特定票數之輸贏方式，容任不特定人下注簽賭，因而涉犯意圖營利聚眾賭博罪嫌，依法偵結聲請簡判。

11、蔡姓組頭及林姓男子經營雲林縣口湖鄉鄉長選舉賭盤案：組頭蔡姓及林姓男子就雲林縣口湖鄉長選舉，以某一候選人讓另一候選人特定票數之輸贏方式，容任不特定人下注簽賭，因而涉犯意圖營利聚眾賭博罪嫌，依法偵結聲請簡判。

雲林地檢署呼籲，向有投票權人行賄買票涉犯賄選重罪，賣票收賄亦有刑責，時值選舉期間已投入大量人力查察賄選，更將於選舉前2日派遣檢察官進駐賄選熱點之所轄分局，成立機動查賄隊伍進入村里，貼地查察，嚴查厲辦。偵辦之賄選案件，一定會儘速蒐證、依法起訴，若候選人當選，檢察官絕對會提起當選無效之訴，請勿心存僥倖，以身試法！

▲雲檢指揮警調偵查賄選案件，該案後援會長魏男以交付賄賂罪嫌重大諭令40萬元具保；樁腳林男則由檢察官諭令以5萬元具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲競總後援會長買票求支持，麥寮鄉長候選人一票2000共查扣6.2萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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