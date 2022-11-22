陳時中「恐懼年代」故事曝光　曾觸診千名愛滋患者製圖譜

▲民進黨台北市長候選人陳時中為牙醫出身。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數，曾經擔任《關鍵評論網》新聞組主編的媒體人羊正鈺22日透過臉書，分享一篇指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾在2021年初透露的故事說，民進黨台北市長候選人陳時中曾在1984年經歷台灣的愛滋疫情時期，當時他觸診千名患者後，製作「愛滋病的口腔表徵」圖譜，並開設牙科門診，為愛滋患者找到一個看牙的去處。他感慨，1984年是什麼概念？是一位具公共衛生背景的醫學博士，在1990年至1997年擔任衛生署署長時，仍說「愛滋感染是自己造孽」的恐懼年代。

羊正鈺今天透過臉書撰文分享文字，是羅一鈞將近兩年前曾透露的一段故事指出，牙醫出身的陳時中曾經歷過台灣的愛滋疫情時期，1984年台灣發現第一起愛滋感染個案，接著感染人數日漸微幅穩定增長，陳時中為此製作了「愛滋病的口腔表徵」圖譜，當時，陳時中觸診千名愛滋患者後，發現病毒的空窗期與潛伏期，常常導致患者沒症狀，所以光看外表，其實看不出來是否感染愛滋，為了有全面防護意識和作法，他決意製作該圖譜，以讓「自己敢坐上去診療台成為任何病患看完後的下一位」。

羊正鈺分享，當時台大醫院雖設有慢性病房收治，但當年的牙科部不願為愛滋患者看診，於是一位朋友找上陳時中，在慢性病房裡安排了間牙科診療室，讓陳時中進駐並為愛滋患者看牙，後來也在昆明院區（當時稱性防所）開設牙科門診，為愛滋患者找到一個看牙去處，另外，陳時中在擔任牙醫公會理事長期間，推動牙科全面防護、提升感控意識。

羊正鈺指出，1984年是甚麼概念？是一位具公共衛生背景的醫學博士，在1990年至1997年擔任衛生署署長時，仍說「愛滋感染是自己造孽」的恐懼年代。

羊正鈺並表示，曾是票房毒藥的同志，現已成為選舉可臨時拉攏的盟友，婚權的最大獲益者，既進入法定保障、倚靠奢華婚禮成名，以同婚伴侶身份從事跨界商業合作，如今，因付費邀約便支持泛藍候選人，是否可以稱為同婚蟑螂？他不曉得，他們會不會每年都透過辦婚禮打知名度，或利用一輩子都在結婚（A life-long wedding）與透過彩虹清洗（Pink Washing），替曾逼迫同志群體的泛藍陣營，營造性別友善的虛假形象。