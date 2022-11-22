▲陳時中12日晚間在凱道舉行造勢大會，遭批讓攝影記者暴露在危險中採訪 。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市長候選人陳時中12日於凱道舉辦「為台灣鼓舞」造勢晚會，遭質疑把攝影記者安排在3層樓高的鷹架上，造成不便與安全疑慮。對此，國民黨台北市議員王鴻薇提供相關照片要求北市勞動局調查，結果出爐只有警告一支，她22日就在臉書痛批勞動局根本不敢開罰，「這麼怕陳時中？這麼怕民進黨嗎？」

針對攝影記者12日於凱道採訪的安全問題，王鴻薇在11月14日以書面方式質詢北市府勞動檢查處， 她指出，當天前往造勢晚會採訪的媒體攝影，被安排在3層樓高的鷹架上，周圍沒有任何防護，主辦單位也承認，有造成攝影記者在採訪工作時的不便與安全疑慮，因此請相關單位依職權調查。

王鴻薇表示，勞檢處三日內回覆調查結果，但她沒想到，陳時中造勢晚會罔顧媒體勞權事實確實，也有相關事證，「台北市勞動局竟然只有警告，根本不敢開罰，這麼怕陳時中嗎？這麼怕民進黨嗎？」

王鴻薇提出，根據台北市勞動局「新聞採訪人員安全衛生指引」中，對於採訪人員、裝備、安全措施及意外保險等需妥為規劃，對於勞工在高度2公尺以上工作場所從事作業，易發生墜落危害之虞者，應要求其確實遵守相關安全規範 ，並提供適當之安全防護具，「陳時中跟民進黨團隊有遵守嗎？」

「需要我請現場媒體跟勞動局說明嗎？」王鴻薇痛批，如果勞動局對於這樣明顯事涉危險且有事證的行為，都可以因為政治原因睜一隻眼閉一隻眼，未來還要台北市民要如何能相信市府可以捍衛民眾權益？勞動局現在就對這些媒體同仁的生命，視若無睹，「屈服在民進黨跟陳時中的壓力下，真的讓人心寒。」