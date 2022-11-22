直擊／陳時中車掃固深綠票倉　明邀辣模拉抬人氣

▲陳時中今天下午前往中山區、大同區掃街拜票。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中22日啟動「台北車掃中」車隊掃街行動，下午前往綠營票倉中山區、大同區拜票，擔任競總主委的前副總統陳建仁全程陪同，並由競總發言人羅浚晅、婦女部主任許嘉恬擔任麥克風手，沿途不少民眾揮舞旗幟、在陽台上揮手比讚表達支持，在選舉最後階段強力催票。競總也預告，明天將邀請擔任模特兒的苗栗縣長候選人徐定禎女兒里唯同台助陣。

▲陳時中競選團隊明天將邀請模特兒里唯站台。（圖／羅致政國會辦公室提供）

▲支持者齊聚在陳時中後援會前助陣。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

陳時中今天上午前往北投區、士林區車掃，由陳建仁及黨籍市議員候選人陪同掃街，車輛也裝上防彈帷幕確保維安；下午則從位於大同區民族西路的後援總會出發，終點設在中山區吉林路上的後援總會，途經黨籍市議員、市議員候選人服務處。值得注意的是，國民黨候選人蔣萬安下午也選在同個行政區車掃，儘管雙方路線未重疊，拚場較勁意味仍相當濃厚。

陳時中上午表示，選舉到今天，自己還是堅持希望台灣不要因為選舉撕裂、對立，應該要用愛跟包容選舉。他說，選舉要讓台灣更好、台北更好，是爭取做事的機會讓台北更進步，互相批評指教難免，但不要對立，希望路上的市民站出來幫他打氣，大家在快樂氣氛中贏得勝選。

此外，競總總幹事吳思瑤稍早預告，明天掃街車隊會到松山區、信義區、內湖區、南港區，並邀請近來受到關注的辣模、民進黨苗栗縣長候選人女兒里唯輔選，替陳時中車隊加持。