「選前之夜」催出致勝票！國民黨六都造勢一次看　戰將「這方式」再同框

▲蔣萬安、朱立倫「萬安台北出運行」車隊掃街-松山信義。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選舉即將在本周六（26日）投票，各陣營候選人都於25日晚間的「選前之夜」放手一搏，透過造勢晚會進行最後衝刺，期能激發支持者投票熱情，《ETtoday新聞雲》整理國民黨六都選前之夜各項造勢資訊。黨主席朱立倫透露，將再次舉辦六都聯合大造勢，並以電視牆方式同框六位候選人，塑造六都大團結，共同催出選票 。

為了催出最後致勝一票，據掌握，國民黨六都候選人都已準備好選前之夜各項事宜，由北而南羅列如下：台北市長候選人蔣萬安於25日晚間7時至10時，在台北市信義區基隆路一段52號、台泥停車場舉辦。新北市長候選人侯友宜於25日晚間7時至10時，在漢生東路口、新北市板橋區第一運動場前方廣場舉辦。

桃園市長候選人張善政於25日晚間7時至10時，在桃園市桃園區三民路二段212號、朝陽森林公園舉辦。台中市長候選人盧秀燕於25日晚間7時至10時，在台中市北屯區太原路及和順路口、原太原夜市舉辦。

台南市長候選人謝龍介於25日下午5時至10時，在台南市東區小東路、小東公園舉辦。高雄市長候選人柯志恩於25日晚間7時半至9時辦，在高雄市前鎮區凱旋四路、一德勞工夜市（凱旋夜市旁）舉辦。

前述國民黨六都選前之夜，最受矚目的就是新北市，因為民進黨候選人林佳龍的選前之夜，就選在新府路和區運路口，與侯友宜場地距離不到3百公尺；屆時雙方支持者有極大機率狹路相逢，甚至就連兩邊造勢的聲音都能清晰聽到。為此，新北市警局已事先會勘，慎防藍綠支持者擦槍走火。

此外，台北市長候選人蔣萬安的選前之夜也引發關注，受到主要場地都被對手借走的影響，蔣在經過一番折騰後，終於借到台泥停車場，但仍被在地居民質疑會引發大塞車。對此，蔣萬安今（22）日表示，選擇這個地點就是要替代封路，將交通影響降到最低，競選團隊也會與警方、義交密切合作協調。

針對選前之夜全國大造勢，黨主席朱立倫透露，將再次舉辦六都聯合造勢，並以電視牆的方式讓六都候選人同框。文傳會主委洪孟楷則說，屏東縣、基隆市、新竹市會提前在11月24日舉辦選前之夜。至於全國22縣市所有選前之夜資訊一覽，黨務人士表示，因為尚在統整資訊，並且也還在分配協調助講大咖，待整理完畢會對外公布。