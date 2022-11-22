快訊／避免藍綠衝突　陳時中競總拍板：北平東路辦選前之夜

▲吳思瑤說明選前之夜及車隊掃街催票行動規劃。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數4天，民進黨候選人陳時中22日啟動12行政區車隊掃街行程，競選總幹事吳思瑤同日宣布，11月25日晚間將在北平東路舉辦「勝選之夜」，歡迎「阿中同路人」擠爆競總前方，選舉最後階段仍要空陸戰齊發催票。至於為什麼沒有選擇在凱道舉辦選前之夜，她說明，因為國民黨取得周邊道路路權，為了避免雙方支持者衝突，因此選址在競選總部前。

陳時中競選總部今天下午舉行「最後一哩路，我們一起走」台北隊員總動員記者會。吳思瑤會中說明，除了12行政區的車隊掃街行動，陳時中也會在禮拜二至禮拜四晚間走入夜市拜票，規劃今晚前往士林夜市，明後天則將赴景美夜市與南機場夜市。

至於選前之夜的規劃，吳思瑤宣布，11月25日晚間將在競選總部前方、北平東路上舉辦選前之夜，預計晚間6點半開放進場，晚間7點活動正式開始，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、擔任競選主委的前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌都會蒞臨。她說，雖然競總成功取得凱道租借權，不過因為周遭主要幹道由國民黨取得路權，選舉在最後階段要避免安全上的疑慮，以及雙方支持者的衝突，因此選擇在競總前方。