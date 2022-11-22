快訊／批綠側翼「虛假民意」　王世堅：靈魂不會被黨紀管

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市議員王世堅先前因「曾欠黃珊珊人情」的言論，被綠營側翼網軍圍剿，他22日陪同民進黨候選人陳時中車隊掃街，強調自己只是民進黨的小兵，應該盡該盡的責任，且不諱言「靈魂到現在還是不會被黨紀管」，並指很多支持者讓他聽見真正的聲音，摒除那些虛假民意、側翼非人性的攻擊。

▲王世堅今天下午接受媒體聯訪，並陪同陳時中輔選。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

國策顧問黃越綏今日透過臉書表示，選舉若選到失去人性，將是人類最大的悲哀，王世堅真漢子的表現，應是民主「進步」黨的警鐘，此外，知名主持人于美人日前為無黨籍台北市長候選人黃珊珊站台時也喊出「搶救王世堅」等言論，引發討論。

王世堅今天下午在陪同陳時中車隊掃街前受訪說，朋友歸朋友，友誼是永遠的，但是選舉是一種感情和理性抉擇的時候，謝謝于美人、黃越綏對自己的肯定，他們都是大家的良師益友，非常榮幸得到他們的肯定，「本來這場選戰對我而言，禮拜天我自己心灰意冷，就覺得應該是結束了」，但是他們一直肯定自己，難得得到這些溫暖，應該好好把最後幾天的選戰打完，做一個對社會的交代，這樣才是對的，「而且也對我的黨有一個交代」。

王世堅表示，他已經做出決定，要用行動來證明，「我只是民進黨的一個小兵，我應該盡我應該盡的責任」，當然他會把心裡的想法講出來，他還是認為自己相信的一些事情是正確的，他的行為、政治的抉擇及作為，當然要被黨紀和國家社會的法律約束，但是民進黨追求的就是思想的自由，「我的靈魂到現在還是不會被黨紀管」，更何況他沒有違反任何黨紀。

王世堅表示，在理性和感性中他有他自己的決定，應該把應該做的工作及任務完成，要對自己的黨有交代，這一點很抱歉，他必須去完成自己的工作。他透露，今天辦公室接到很多民眾打來的電話，也在掃街過程聽見民眾真正的聲音，讓他覺得，台灣社會還是很可愛，保有人性最光輝的一面，摒除那些虛假民意、側翼非人性的攻擊，「我已經做了很清楚、正確的選擇」。