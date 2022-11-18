北港媽祖首次遶境雲林　「水陸普度大齋勝會」20鄉鎮駐駕祈福

▲北港朝天宮將於12月3日至12月9日首次遶境雲林，今日召開「悲心廣行-水陸普度大齋勝會」啟動記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮將於12月3日至12月9日首次遶境雲林，今（18）日召開「悲心廣行-水陸普度大齋勝會」啟動記者會說明，第三屆水陸普度大齋勝會將是北港朝天宮首次在雲林20鄉鎮進行7天6夜的遶境行程。朝天宮蔡咏鍀董事長邀請雲林縣長張麗善與20鄉、鎮、市長及過境、停駕、駐蹕宮廟代表出席。

朝天宮有鑒於台灣國境逐漸開放，全球也將全面迎接「後疫情時代」，北港媽祖除了各地方的宮廟邀請以外，自創立以來鮮有舉行的大型遶境活動。今年水陸普度大齋勝會除延續「悲心廣行」為全台祈福的活動宗旨，依照北港媽祖指示將遶境雲林縣20個鄉鎮，路線為七天六夜，於國曆2022年12月3日起至2022年12月9日。

▲北港媽祖將在每一鄉鎮安排暫時停駕，讓雲林縣所有的民眾可感受其慈悲的祝福。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日「雲林縣遶境地圖圓滿儀式」由蔡咏鍀董事長、張麗善縣長及會常法師共同引領與會代表進行，會中亦邀請有「輪椅天使」之稱的歌手任文倩演唱歌曲「感謝你的愛」，以傳達今年法會提供身心障礙人士、低收入戶等弱勢族群免費報名法會的美意。

北港媽祖將於北港起駕，途經雲林所有鄉鎮，最後回到朝天宮。北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，去年在法會前舉行為期17天的「悲心廣行慈悲列車環島除災祈福之旅」，藉此為全台祈福，度化歷年來鐵路上車傷橫厄之眾生。這幾年疫情的衝擊造成人心惶惶，而今年更是希望透過媽祖遶境雲林縣，在疫情還尚未完全結束的當下，媽祖可以撫慰更多人的心靈。

▲北港媽祖將於北港起駕，途經雲林所有鄉鎮，最後回到朝天宮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，今年北港媽祖將在每一鄉鎮安排暫時停駕，讓雲林縣所有的民眾可感受其慈悲的祝福，在這個階段確實能給雲林的鄉親極大的精神支持和鼓勵，讓大家能有正面的向善力量，作伙向前走。張麗善提到，對於此次遶境活動將率領雲林縣政府團隊全力相挺。

此外，雲林縣長張麗善也強調，對於今年北港朝天宮為弱勢族群提供免費報名法會的善舉給予高度肯定，感謝北港媽祖對雲林縣弱勢族群提供獨具意義的幫助。

▲北港媽祖將於北港起駕，途經雲林所有鄉鎮，最後回到朝天宮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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