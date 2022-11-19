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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！斗南交流道嚴重車禍3騎士倒地　單車男顱內出血昏迷

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林78線斗南下交流道今（19）日上午發生汽機車嚴重車禍，一輛白色自小客車不明原因追撞一輛機車及單車騎士，猛烈撞擊造成機車女騎士與女乘客倒地，單車男騎士也趴臥地上昏迷，後方車輛見狀急煞後協助擋住後方來車，路過民眾拍下傷者橫躺地上的驚悚畫面，至於車禍發生原因警方仍調查中。

▲斗南78快速道路交流道下發生嚴重追撞車禍，造成2人重傷1人輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南78快速道路交流道下發生嚴重追撞車禍，撞擊力道猛烈造成2人重傷1人輕傷，現場人車倒地一片狼籍怵目驚心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

東西向快速道路台78線斗南交流道下台1線方向，今日上午9時20分發生一起嚴重車禍，謝姓男子(29歲)駕駛輛白色自小客車追撞一名年約50歲的李姓單車男騎士，造成男子趴臥在地並流血昏迷，頸椎、骨盆骨折，傷勢嚴重；再追撞一輛雙載機車，造成王姓女騎士（53歲）輕傷、柯姓女乘客（52歲）右手骨折重傷。

▲斗南78快速道路交流道下發生嚴重追撞車禍，造成2人重傷1人輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲單車騎士遭追撞趴臥車道昏迷，單車嚴重變形噴飛路肩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

後方黑色車輛見狀急煞停，協助擋住後方來車，避免二次傷害，不少用路人主動上前關心、協助傷者，白色自小客車前擋風玻璃破裂、車頂凹陷，研判撞擊力道猛烈，單車後輪嚴重凹陷已不成形，機車後輪直接卡在汽車前方車牌底下，物品、傷者、車輛及破碎零件散落數公尺，救護車將3名傷者送往大林慈濟醫院急救。

據了解，白色自小客車與機車、單車行車方向為斗南往嘉義直行，自小客車疑似因疏於注意前方動態及人車，先追撞單車後再撞機車釀禍，3名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

▲斗南78快速道路交流道下發生嚴重追撞車禍，造成2人重傷1人輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲單車騎士年約50歲，重傷倒地昏迷，頸椎、骨盆骨折顱內出血傷勢嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南78快速道路交流道下發生嚴重追撞車禍，造成2人重傷1人輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲單車騎士年約50歲，重傷倒地昏迷，頸椎、骨盆骨折顱內出血傷勢嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南78快速道路交流道下發生嚴重追撞車禍，造成2人重傷1人輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲撞擊力道猛烈，自小客車撞機車，機車直接卡在車牌底下，機車騎士與乘客兩人分別受到輕重傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南78快速道路交流道下發生嚴重追撞車禍，造成2人重傷1人輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲路過民眾拍下滿地人車的現場，怵目驚心，車禍詳細發生原因警方仍調查中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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