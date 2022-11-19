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朱立倫力挺雲林縣長張麗善　「20鄉鎮願景親履巡迴」口湖上場

▲▼ 朱立倫力挺雲林縣長張麗善　「20鄉鎮願景親履巡迴」口湖上場 。（圖／張麗善競選辦公室提供）

▲中國國民黨主席朱立倫特地南下雲林加入巡迴行列，幫張縣長拉抬聲勢。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

雲林縣長張麗善｢20鄉鎮願景親履巡迴｣的第十八站–口湖鄉，於今(19)日展開，中國國民黨主席朱立倫也特地南下雲林加入巡迴行列，並幫張縣長拉抬聲勢，縣議員黃文祥、北港朝天宮董事長亦為縣議員候選人蔡咏鍀、口湖鄉長候選人李宗霖、口湖鄉後援會會長蘇慶璋、國民黨組發會主委許宇甄以及眾多村長與鄉代表皆出席願景親履巡迴。張麗善縣長向口湖鄉親報告六大面向的發展與建設發展，她也表示自上任後已爭取25億元投資口湖鄉。

▲▼ 朱立倫力挺雲林縣長張麗善　「20鄉鎮願景親履巡迴」口湖上場 。（圖／張麗善競選辦公室提供）

朱立倫主席首先呼籲雲林鄉親一定要繼續支持全台灣第一好的媽媽縣長張麗善，1126挺「善」良，出門投票給張麗善。朱主席進一步說，張縣長對雲林每一個鄉鎮市的規畫及照顧都無微不至，這次張縣長抽到①號，更代表她一心奉獻為雲林，所以大家要讓張麗善高票連任。話鋒一轉，朱主席批評民進黨選舉只剩下奧步，他舉例說雲林跟南投一樣，到處都是民進黨抹黑抹紅的布條，民進黨如果提不出政績與政見，只會出奧步，乾脆改名「民主奧步黨」。

▲▼ 朱立倫力挺雲林縣長張麗善　「20鄉鎮願景親履巡迴」口湖上場 。（圖／張麗善競選辦公室提供）

對於朱立倫主席的肯定，張縣長表達最誠摯的感謝，她說朱主席總是在最需要的時候給予支持，當最強的後盾。在選前黃金周還撥空來雲林陪自己車隊掃街，非常地感動。

▲▼ 朱立倫力挺雲林縣長張麗善　「20鄉鎮願景親履巡迴」口湖上場 。（圖／張麗善競選辦公室提供）

在口湖鄉未來的願景規劃上，張縣長指出萡子寮漁港曾為雲林縣重要港口，受漂砂淤積而逐漸沒，因此縣府配合漁港轉型產業政策，推動水產精品加值園區開發，提供具投資意願廠商進駐，帶動漁港再發展。此外，口湖鄉是鰻魚和烏魚子的重要產地，必須強化鰻魚、烏魚子之鄉的品牌，提升產業價值。張縣長也表示將持續推動智能設施養殖漁業，讓口湖鄉成為全國智能養殖標竿基地。

▲▼ 朱立倫力挺雲林縣長張麗善　「20鄉鎮願景親履巡迴」口湖上場 。（圖／張麗善競選辦公室提供）

雲西是全國最大、來客數最多的宗教聖地，以宗教朝聖沛的香客及觀光客，張縣長期盼將來此的香客與遊客，藉著舊糖鐵道改造的自行車及人文路徑，引導進入口湖鄉，因此張縣長積極推動｢1621開臺足跡雲西文化觀光廊帶｣的打造，由此串接口湖鄉深富特色的金獎社區人文據點，再到雲嘉南幸福公路台61線特有西部濱海風景的文化觀光路徑。

▲▼ 朱立倫力挺雲林縣長張麗善　「20鄉鎮願景親履巡迴」口湖上場 。（圖／張麗善競選辦公室提供）

張縣長強調推廣成龍國際環境藝術季的重要性，也希望藉由裝置藝術創作、表演藝術創作以及環境教育來豐富藝術季的內涵。另外，加強濕地環境保護、建置濕地標章，結合休閒農業生態旅遊，持續優化金湖臨海園友善釣魚廊道與露營區，以及改善椬梧滯洪池露營區及水岸環境，都是推動口湖觀光發展的重要項目。

▲▼ 朱立倫力挺雲林縣長張麗善　「20鄉鎮願景親履巡迴」口湖上場 。（圖／張麗善競選辦公室提供）

在基礎建設方面，164線（金湖至北港段）將進行拓寬，羊稠厝大排已完成治理，牛挑灣大排蓄洪池抽水站建置後，也改善了沿岸淹水問題。張縣長進一步指出，下崙海水統籌供應系統的完工，使青蚶養殖戶每日可引入4萬噸新鮮海水進行養殖。

▲▼ 朱立倫力挺雲林縣長張麗善　「20鄉鎮願景親履巡迴」口湖上場 。（圖／張麗善競選辦公室提供）

在社福文教方面，張縣長也提出推動口湖醫療不足區遠距醫療與智慧照護、衛生所成立輔具服務便利站，藝術宅急便口湖鄉下鄉巡演等政策。另外，口湖鄉已達成｢生生有平版｣的目標，未來四年將加強落實平版的教學及運用。
最後，朱立倫主席高舉張麗善縣長的手，與在場所有的嘉賓與鄉親朋友高呼｢凍蒜｣，為張麗善縣長加油。

▲朱立倫力挺雲林縣長張麗善　「20鄉鎮願景親履巡迴」口湖上場。（圖／張麗善競選辦公室提供）
 

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