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西螺福興宮笨港會香圓滿　賴清德洗塵大典敬獻珠寶

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮睽違一甲子啟動笨港古香路會香，經歷四日三夜於11月13日回鑾安座，湧進上萬信眾前往祈福並見證歷史，今（17）日副總統賴清德、立法委員劉建國、元長鄉長李明明、西螺鎮長鄭玲惠、雲林縣議員廖秋萍等人，在西螺福興宮董事長楊文鐘及全體董監事陪同下，遵循古禮舉行盛大的「洗塵大典」。

▲副總統賴清德晚間前往西螺福興宮參與洗塵大典，向太平媽祖敬獻珠寶、胭脂水粉祭品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲副總統賴清德晚間前往西螺福興宮參與洗塵大典，向太平媽祖敬獻珠寶、胭脂水粉祭品。（圖／記者蔡佩旻攝）

賴清德晚間7時52分抵達西螺福興宮，在廟前廣場等待的鄉親們掌聲不斷，頻頻高喊「副總統好！」而賴清德也親切微笑回應，與鄉親擊掌打招呼。進入大殿後，賴在廟方人員的的引導下向太平媽祖敬獻胭脂水粉、珠寶、木盒寶鏡等祭品，進行「洗塵大典」儀式。

▲副總統賴清德晚間前往西螺福興宮參與洗塵大典，向太平媽祖敬獻珠寶、胭脂水粉祭品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮睽違一甲子啟動笨港古香路會香經歷四日三夜，回鑾安座當天湧進上萬信眾前往祈福並見證歷史。（圖／記者蔡佩旻攝）

副總統賴清德致詞表示，今天很開心來到西螺，很榮幸有機會向太平媽洗塵，尤其太平媽經過60年前往笨港會香，經歷4天3夜一路辛苦回到西螺，有機會代表國家、代表蔡英文總統來到西螺參與「洗塵大典」感到相當光榮，在此誠心敬拜恭祝太平媽香火鼎盛，保佑國家國泰民安、西螺四時無災八節有慶，所有鄉親闔家平安。

▲副總統賴清德晚間前往西螺福興宮參與洗塵大典，向太平媽祖敬獻珠寶、胭脂水粉祭品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲賴清德、立委劉建國、元長鄉長李明明、西螺鎮長鄭玲惠、雲林縣議員廖秋萍等人，在福興宮董事長楊文鐘陪同下進行「洗塵大典」。（圖／記者蔡佩旻攝）

賴清德笑著說，對雲林與西螺有很深的感情，小時候喜歡布袋戲，常看到定格被媽媽說像被電到，看西螺七坎更是盯在電視機前，今天來到西螺不禁回想到兒時看戲劇的情景，來到雲林也憶起布袋戲史艷文種種的故事，特別來到西螺福興宮敬拜太平媽，因為太平媽是經歷史上民變事件、神威顯赫護國佑民，所以今日三柱清香誠心參拜祈福。

▲副總統賴清德晚間前往西螺福興宮參與洗塵大典，向太平媽祖敬獻珠寶、胭脂水粉祭品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日晚間副總統賴清德、立法委員劉建國、、西螺鎮長鄭玲惠、雲林縣議員廖秋萍等人，在西螺福興宮董事長楊文鐘與全體董監事陪同下，遵循古禮舉行盛大的「洗塵大典」並合影。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮說明，「洗塵大典」儀式通常在媽祖駐駕，或者安座圓滿後舉行，眾善信虔備香湯、胭脂水粉、珠寶、木盒寶鏡、人參茶等豐富的祭品敬獻，再行三獻禮，象徵在香路上風塵僕僕，不辭辛勞為眾生賜福的聖母可以梳妝盥洗，補充元氣後繼續福被蒼生。

▲副總統賴清德晚間前往西螺福興宮參與洗塵大典，向太平媽祖敬獻珠寶、胭脂水粉祭品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲副總統賴清德晚間前往西螺福興宮參與洗塵大典，向太平媽祖敬獻珠寶、胭脂水粉祭品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲副總統賴清德晚間前往西螺福興宮參與洗塵大典，向太平媽祖敬獻珠寶、胭脂水粉祭品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲副總統賴清德晚間前往西螺福興宮參與洗塵大典，向太平媽祖敬獻珠寶、胭脂水粉祭品。（圖／記者蔡佩旻攝）

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