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「2022虎尾深秋美人宴」　連三周建成路再現浪漫

▲「2022虎尾深秋美人宴」今11月19日至12月4日連續三個週末粉紅登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2022虎尾深秋美人宴」今年11月19日至12月4日連續三個周末粉紅登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮建成路上，綿延兩公里長綻放璀璨浪漫氛圍的美人樹，虎尾鎮公所每年於此規劃活動，是鄉親最期待的。今年「虎尾深秋美人宴活動」自11月19日至12月4日上午10時至下午4時舉辦，燈光秀為17時至22時，期間限定虎尾版櫻花大道，唯美風景、浪漫再現。

吸引全國民眾前來賞花、朝聖，提升虎尾觀光旅遊熱度，不用出國就彷彿漫步在日本，「2022虎尾深秋美人宴」今年11月19日至12月4日連續三個周末粉紅登場，白天賞花假日逛市集看表演。

今年主打日式主題氛圍，以日式鳥居造型的迎賓美人樹之門，家喻戶曉的日式鯉魚旗及「2022虎尾深秋美人宴活動」限定專屬吉祥物「虎福神」，象徵守護遊客，活動期間還有花樹下音樂饗宴、日式市集、和服扮裝體驗、緣日祈福拍照區以及打卡活動，漫遊在花瓣翩翩的大道，聆聽優美的歌聲，沉浸式的日式風格活動，彷彿置身日本祈福祭典。

虎尾鎮長丁學忠表示，日落後的虎尾美人樹大道，透過燈光亮化成為最美秋櫻隧道，於浪漫的粉紅花樹中取景拍攝美照，歡迎各地鄉親及全國美人兒來虎尾，白天賞花、逛假日市集、晚上欣賞璨燗燈光秀，一同欣賞虎尾在地美景，讓大家體驗不一樣的美人樹花季。

虎尾鎮公所說明，於活動期間每日下午5點至晚上10點特別設置夜間燈光，將美人樹做動態投影以及「Q 版美人花仙子」，讓遊客在夜晚也能感受美人花盛開的氛圍，且每晚7點至9點 每30分鐘有展出5分鐘璀璨燈光秀，以音樂結合燈光表演，營造美人樹大道夜晚熱鬧氣氛。

▲「2022虎尾深秋美人宴」今11月19日至12月4日連續三個週末粉紅登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2022虎尾深秋美人宴」今年11月19日至12月4日連續三個周末粉紅登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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