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一波三折！基隆調和街轉運站啟用　林右昌：來得早不如來得巧

▲基隆調和街轉運站啟用 林右昌：來得早不如來得巧。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆調和街轉運站啟用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應觀光遊憩人潮，市府以攔截圈概念，設置調和街轉運站，今（18日）市長林右昌和立委蔡適應、副議長林沛祥、前市長張通榮、交通處長蘇先知、觀銷處長曾姿雯、海科館副館長林青海齊剪綵啟用，林右昌強調，轉運站「來得早不如來得巧」，配合東北角觀光廊帶蓬勃發展，扮演交通樞紐，發揮交通轉運效能。

林右昌指出，來得早不如來得巧，調和街轉運站其實規劃的早，一波三折，因為所在基地範圍屬於新北市，並不是在基隆市，當初是為了海科館營運使用，而設計這座調和街轉運站。

▲基隆調和街轉運站啟用 林右昌：來得早不如來得巧。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌表示，這幾年來，為了城市發展，市府在海科館周邊陸續完成配套建設，舉凡望海巷景觀橋、銜接水金九的鐵馬驛道、潮境保育區劃設及智能海洋館，廣受民眾歡迎，海科館從一年觀光人次40萬人次，大幅提升到220萬左右人次。轉運站啟用現正時候，可配合海科館發展使用。

林右昌和大家分享，很多困難在他接任市長後，逐一解決突破，包括遇到地質敏感區，重新進行地質調查，其次當地屬新北市的非都市計畫區，當初商業使用比例僅百分之十，造成後續規劃與營運上的困難，另外和周邊地主糾紛鬧上法院，重新鑑界也延宕一段時間。

▲基隆調和街轉運站啟用 林右昌：來得早不如來得巧。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌還表示，今年六月的城市博覽會，海科館作為C展區，調和街轉運站規劃列入交通疏運計畫，事實證明也發揮轉運效能，正所謂「來得早不如來得巧」，轉運站現完成啟用，將配合東北角觀光廊帶蓬勃發展，未來發揮使用功能。

蔡適應表示，調和街轉運站啟用，隨著觀光人次成長，更有意義，旅遊人口增加，讓轉運站開始有了可能性，未來如何透過都市規劃的變更，提高商業空間使用比例，這相當重要。調和街轉運站，對東基隆交通轉運、紓解車流，扮演重要交通節點的角色。

市府交通處長蘇先知表示，因應海科館帶來大量觀光遊憩人潮及停車需求，市府與海科館合作推動興建調和街轉運站，從用地取得到工程興建，總共斥資3億多元，其中，海科館分攤6000萬元用地費用，公路總局補助3667萬元，2022年順利完工，轉運站共計1052格小汽車格位、11席大客車停靠月台及基本服務空間建築。

▲基隆調和街轉運站啟用 林右昌：來得早不如來得巧。（圖／記者郭世賢翻攝）

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