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基隆首次世代雙價莫德納BA.5　大型接種站周六日開打

▲視察貨運、計程車司機疫苗施打 林右昌：保護自己也保護乘客。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆首次世代雙價莫德納BA.5大型接種站。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（17日）公布國內本土病例，新增2萬0078例，其中基隆新增318例，市長林右昌表示，本市將於11月19、20日，首度開設次世代雙價莫德納（BA.5）大型接種站，滿12歲以上民眾即可接種疫苗，隨到隨打；50歲以上民眾，還能選擇同步或單獨，接種公費流感疫苗。

衛生局表示，指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑，對BA.5等變異株，仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成重症或死亡風險。雙價莫德納（BA.5）大型接種站，在11月19、20日的上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分，開放兩時段提供民眾，免預約接種，地點位於基隆港務分公司靠中正路側1樓。

▲1117基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

有關基隆市疫情部分，本市今日318名確診人數中，包括外縣市通報35例，佔11.01%；其中女性176人、男性142人；若以年齡別區分，35-44歲有60人，占18.87%，其次25-34歲有56人，占17.61%；至於75歲以上的長者有10人、65-74歲有17人、6歲以下有12人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房81床，目前收治33人、空床48床，空床率59.3%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症25名；部立基隆醫院，輕症8名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬0904人，利用快速通道的有5萬4623人，有12萬1772人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬7027人，條件不符合則有2萬4745人。

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