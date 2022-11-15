「基隆女兒」盧秀燕獻聲力挺謝國樑　宣傳車掛「基女青澀照」吸睛

▲盧秀燕挺謝國樑宣傳車。（圖／謝國樑競辦提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

九合一大選白熱化，身為「基隆女兒」的台中市長盧秀燕「獻聲」力挺國民黨基隆市長候選人謝國樑，親自錄製的宣傳廣播，搭配就讀基隆女中時的照片及斗大「基隆的女兒回來了」字樣，藉由宣傳車深入基隆大街小巷向選民懇託，格外引起關注。

謝國樑提到，非常感謝盧秀燕自掏腰包推出宣傳車，並且在宣傳車上開箱張貼自己就讀基隆女中的照片，希望能用基隆人的身份推薦同樣是基隆人的自己。謝國樑也說，他一定不會辜負盧秀燕的期待，一定會將基隆徹底改變，讓每一位基隆人都感到驕傲。

盧秀燕則表示，基隆市的選情非常激烈，謝國樑是自己當時在立法院的好戰友；謝這次以「小愛爸爸」的身分重新回到政壇，也提出非常多的政策跟政見，希望基隆的市民朋友年底給謝國樑一個再次服務大家的機會。

謝國樑也說，盧秀燕一直是自己請益的對象，台中也有許多好的政策值得借鏡，像是台中市努力活化閒置空間，設置公托、公幼、親子館的倍增計劃，這些都是自己學習的政策，未來也會在基隆推出像是七區「親子遊樂空間」、「公托倍增」等政策，希望能讓基隆的孩子有更多遊戲的空間，快樂成長。

最後謝國樑強調，自己一定會向盧秀燕看齊，希望未來台中有「媽媽市長」，而在基隆就是「小愛爸爸」市長，兩人會用父母親的角色，為下一代的未來努力打拼。