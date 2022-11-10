睽違一甲子！西螺福興宮太平媽起駕　古香路遶境笨港會香

▲西螺福興宮太平媽今日上午媽祖鑾轎起駕出巡遶境，鑾轎在各陣頭前，進行為期4天跨越雲嘉兩縣的「再現笨港」睽違一甲子的古香路。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

西螺福興宮太平媽祖文化祭今年恢復舉辦，洽逢元長鄉鰲峯宮五年大科迎王遶境，首邀西螺媽祖太平媽作客賜福，促成太平媽再次踏上古香路為萬眾祈福契機。今（10）日上午媽祖鑾轎起駕出巡遶境，鑾轎在各陣頭前，進行為期4天跨越雲嘉兩縣的「再現笨港」睽違一甲子的古香路。

西螺福興宮2022西螺太平媽祖文化祭，今日上午7時舉行會香上轎大典，雲林縣長張麗善、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、新港奉天宮董事長何達煌等人與福興宮董事長楊文鐘共同主持起駕儀式，媽祖鑾轎在上千名信眾圍繞恭送出城，是日駐駕元長鰲峯宮、次日駐駕新港奉天宮、第三日駐駕北港朝天宮、11月13日（農曆10月20日）禮拜天回鑾西螺市區遶境賜福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 西螺福興宮董事長楊文鐘、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤點起馬炮。（圖／西螺福興宮提供）

睽違一甲子的笨港古香路，太平媽祖鑾轎抵達元長遶境，元長鰲峯宮依古禮由中軍唱班接駕後，於鄉內賜福祈安遶境，鑾轎所到之處，鞭炮聲不絕於耳。西螺福興宮董事長楊文鐘表示，此次太平媽前往笨港會香，經參酌六十年前團隊編組、路關與會議紀錄，今年太平媽往笨港會香祈福之旅將拍攝全紀錄影片，也將結合宗教觀光、傳統表演藝術、教育推廣等面向辦理「2022西螺太平媽祖文化祭」，宣揚太平媽信仰文化。

▲ 西螺福興宮太平媽起駕，睽違60年盛典吸引雲林知名部落客攝影紀錄。（圖／雲林背包客提供）

▲西螺福興宮太平媽今日上午媽祖鑾轎起駕出巡遶境，鑾轎在各陣頭前，進行為期4天跨越雲嘉兩縣的「再現笨港」睽違一甲子的古香路。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮太平媽祖鑾轎在上千名信眾圍繞恭送出城，是日駐駕元長鰲峯宮、次日駐駕新港奉天宮、第三日駐駕北港朝天宮、11月13日回鑾西螺市區遶境賜福。（圖／記者蔡佩旻攝）







►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林縣長選戰五五波 村長候選人開PK賭盤被逮「下注金額135萬」

►「古香路繞境」再現 北港媽祖與福興宮太平媽一甲子後再相會

►「自詡」、「瞠目」不會念 蔣萬安自爆：被兒子罰念罰寫30遍

►雲林虎尾建國一村丁棟開箱啟用 蔣萬安訪外婆故居

►獨／虎尾圓環「討厭民進黨」廣告主身分曝光 悲憶友人打高端身亡