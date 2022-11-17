台61快速道口湖段下「白紙雨」　路過駕駛急煞直喊太誇張

▲台61快速道路口湖遊客中心路段昨日上午大量白紙從天而降，路肩草皮鋪了一地浪漫白像極了積雪。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台61線口湖遊客中心附近，昨（16）日上午平面車道突然有一張張白紙從天而降，經過駕駛無不驚嚇急踩煞車，查看車道旁、路肩草皮早鋪了一地浪漫白像極了積雪，風吹來還會再度飛起，就怕遮蔽視線，相當危險。警方獲報出動人車並通報工務段撿紙，將追查遺落車輛並依道交條例開出3千至1萬8千元罰緩。

疫情趨緩運輸業車次顯著復甦，台61線車流量日益增加，車輛載運貨物綑綁不勞妥導致物品散落車道事件頻傳，日前口湖休息站附近路段才發生沙泥溢流車道，導致該路段因清潔封閉數小時，昨日又發生大量白紙滿天飛揚影響快速道路與下方平面道路交通安全。

▲台61快速道路口湖遊客中心路段，行經車輛貨物未牢固綑綁致散落車道，車輛呼嘯經過地上的白紙再飛揚便飄到下方平面道路，影響用路駕駛視線相當危險。（圖／北港警分局提供）

蔡姓民眾表示，上午8時許送孩子上學途中經過口湖遊客中心路段，突然一張張約50公分長寬的白紙從天空翩翩落地，嚇得他急踩煞車，就怕白紙會落在擋風玻璃遮蔽視線，緩緩經過後回頭一看，路肩的草地上早已堆積大量從天而下的紙張，超誇張，又正值東北季風吹襲，已經落地的紙張再經陣風一來幾度飄揚飛得更遠，相當危險。

台臺61快速道路口湖遊客中心路段昨日上午大量白紙從天而降，平面路段的路肩草皮早鋪了一地浪漫白。（圖／民眾提供）



北港警分局獲報後派遣人車於台61該路段，開啟警示燈提醒用路人減速，警員與工務段人員冒著危險排除散落物、淨空車道以維護用路人安全。北港警分局表示，61線該路段並沒有警方的監視器，將調閱工務段所屬監視器持續追查，依道路交通管理處罰條例第30條一項二款開出3000至18000罰鍰。

▲民眾拍下警車於快速道路上警戒交安，並與工務段人員低頭排除散落物。（圖／民眾提供）

警方提醒車輛駕駛人，基於防制道路散落物事故的發生，道路交通管理處罰條例貨物脫落及掉落處駕駛人3千以上至1萬8千元以下之罰緩；若不慎造成交通事故外，還須負民刑事責任，再次呼籲車輛裝載貨物應捆綁牢固，才能安全上路。

▲台61線車流量日益增加，車輛載運貨物綑綁不勞妥導致物品散落車道事件頻傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台61線行經車輛載運貨物綑綁不勞妥導致物品散落車道事件頻傳，警員冒險於車道上排除路障維護用路人安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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