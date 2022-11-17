台灣哪裡最無聊？網狂點名「3縣市」：真的想不到景點

▲網友點名雲林、彰化和苗栗真的超無聊。圖為彰化八卦山。（圖／翻攝自維基百科）



實習記者林郁婷／綜合報導

台灣有22個縣市，每個縣市都有各自的風土民情，不過一名網友好奇，台灣「哪個縣市最無聊？」並認為景點與食物都普通的彰化最無趣，引發網友熱議，不少人表示，雲林、彰化和苗栗真的超無聊，沒有厲害的食物，也沒有很棒的景點。

一名網友在PTT「去哪個縣市覺得最無聊啊？」為題發文，表示彰化是他目前覺得最無聊的地方，「就吃的東西普通，景點也普通，逛一逛好像就那樣」，不過他也補充道，「當然也有可能是我沒玩到好玩的」，因此想問問在大家心目中「哪個縣市是最無聊的啊？」

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貼文引起討論，不少人點名雲林、彰化和苗栗，「你484沒去過雲林」、「苗栗是真的不行」、「苗栗如果是不喜歡大自然的人覺得很無聊」、「彰化沒景點不過有美食」、「雲林啊，只想得到劍湖山和古坑」。

不過有許多網友為「彰化」平反，認為彰化雖然觀光景點少，但美食的數量很多，比起美食之都台南也不會輸，「彰化明明很多好吃的，先說你都吃啥吧」、「彰化吃的很多，再遠的地方有公路花園蠻好玩的，去哪裡都是吃」、「肉圓、爌肉飯、羊肉爐，各大連鎖品牌飲料發源地，彰化好吃的很多不輸台南」。

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