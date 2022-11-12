　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

西螺福興宮太平媽與北港朝天宮媽祖　間隔一甲子再相會

記者李政遠／雲林報導

西螺福興宮太平媽祖文化祭「虎虎太平‧再現笨港」雲嘉百里遶境活動，今日進入第3天，太平媽鑾駕抵北港朝天宮駐駕，這也是兩宮媽祖廟，間隔60年一甲子再相會；北港朝天宮董事長蔡咏鍀親自前往北港觀光大橋迎接，媽祖鑾駕受到地方熱情歡迎，沿途高空煙火、鞭炮聲不絕於耳，500多百公尺走了2個小時。

▲西螺福興宮太平媽與北港朝天宮媽祖，睽違一甲子再相會。（圖／雲林背包客提供）

▲西螺福興宮太平媽鑾轎在數千信徒包圍下今日晚間駐駕北港朝天宮。（圖／雲林背包客提供）

西螺福興宮太平媽古香路遶境，今(12)日從嘉義新港奉天宮起駕後，往北港邁進，並與嘉義六興宮、水仙宮聯誼會香，下午16時許太平媽鑾轎在頭旗、宮燈、開路鼓、神童團、模樂團、三十六執士、哨角隊等儀仗前導下，徒步經北港觀光大橋進入北港。

▲西螺福興宮太平媽與北港朝天宮媽祖，睽違一甲子再相會。（圖／雲林背包客提供）

▲北港鎮鄉親在中山路擺滿迎駕炮陣迎駕，北港朝天宮率莊儀團陣頭前往迎駕。（圖／雲林背包客提供）

西螺福興宮太平媽建廟已有300多年歷史，1960年地方仕紳提議下前往北港朝天宮、新港奉天宮、進香，當時以徒步進香，從北港、新港、大埤經斗南、莿桐回到西螺，1962年進香後西螺福興宮舊廟宇進行重建，即未再前往會香，迄今相隔60年時間，在媽祖信眾及各界引頸期盼下，北港媽與太平媽睽違一甲子再相會。

▲西螺福興宮太平媽與北港朝天宮媽祖，睽違一甲子再相會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀親自前往北港觀光大橋迎接，媽祖鑾駕受到地方熱情歡迎。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長表示，非常感謝北港朝天宮熱情，西螺福興宮太平媽暌違60年再訪笨港、來到北港走走，期望在西螺福興宮太平媽與北港朝天宮媽祖保佑下，國泰民安風調雨順，希望大家相約來到西螺福興宮做客。

北港朝天宮副董事長蔡輔雄表示，感謝西螺福興宮董事長帶領太平媽團隊前來會香，自1962年後即不曾再來，一甲子年後的今日再相逢，祝福西螺福興宮香火鼎盛，所有信眾家庭平安、健康。

▲西螺福興宮太平媽與北港朝天宮媽祖，睽違一甲子再相會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼西螺福興宮太平媽鑾轎今日晚間駐駕北港朝天宮，預計明（13）日早上7時起駕。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮太平媽與北港朝天宮媽祖，睽違一甲子再相會。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►睽違一甲子！西螺福興宮太平媽起駕　古香路遶境笨港會香

►「古香路繞境」再現　北港媽祖與福興宮太平媽一甲子後再相會

►防範治安隱憂兼防詐宣導　北港警方全面清查失蹤人口

►武財神發源地！百年中藥行化身「咖啡潮店」　金箔滷肉飯晚來吃不到

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！越愛越痛苦
OL薪轉戶突收「1元電匯」嚇壞打165！真相曝光糗大了
快訊／藍營六都造勢人數破5萬！　侯友宜嗨帶動跳「波浪舞」
25歲女半小時就尿尿一次　醫揭「正常次數」：超過當心
怒批柯文哲「政策沒兌現」　蔣萬安：台北市無法再蹉跎脫胎換骨
永和唐寶寶事件　炸物店老闆「還原經過」道歉：內心很愧疚
賴清德讚陳時中、林佳龍有民主DNA　民進黨喊「現場超過5萬人
快訊／迎霍華德來台首秀　國體大同意裝修了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

致力推廣有機友善耕作　霧峰農會喜辦「穀東會」

西螺福興宮太平媽與北港朝天宮媽祖　間隔一甲子再相會

新北跨域聯合輔導270案遶境　攜手守護優質宮廟文化

新北「小青新咖啡節」今開幕　結合在地農產遇見咖啡達人

場面震撼！八大神尊現身井仔腳鹽田　白金之舞觀眾感動落淚

來去馬祖不怕被關島！　連江縣長候選人曹爾元推雙向夜航

基隆市府表揚全國績優志工　林右昌感謝長年犧牲奉獻心力

台中機車定檢率8成2六都第一　市府表揚40名無名英雄

2022台灣國際衝浪公開賽　今金樽漁港盛大開幕

小英主席發布動員令　陳亭妃、黃偉哲、郭信良「挺偉哲」大造勢

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

住美Airbnb客廳門自動打開　鍾明軒嚇壞尖叫：不要鬧欸

萌妹賣力跳舞應援中信　小翔被無視抱胸森氣氣

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

女兒想養貓！爸妙招勸退 摔杯＋玩衛生紙她傻爆眼

致力推廣有機友善耕作　霧峰農會喜辦「穀東會」

西螺福興宮太平媽與北港朝天宮媽祖　間隔一甲子再相會

新北跨域聯合輔導270案遶境　攜手守護優質宮廟文化

新北「小青新咖啡節」今開幕　結合在地農產遇見咖啡達人

場面震撼！八大神尊現身井仔腳鹽田　白金之舞觀眾感動落淚

來去馬祖不怕被關島！　連江縣長候選人曹爾元推雙向夜航

基隆市府表揚全國績優志工　林右昌感謝長年犧牲奉獻心力

台中機車定檢率8成2六都第一　市府表揚40名無名英雄

2022台灣國際衝浪公開賽　今金樽漁港盛大開幕

小英主席發布動員令　陳亭妃、黃偉哲、郭信良「挺偉哲」大造勢

礁溪落羽松秘境「三層坪農塘」開放！全面預約制　每人限停留1小時

不甩侯市府不借場地造勢　林佳龍堅持：選前之夜在區運路不見不散！

處方箋出現2個字！患者嚇爆「是狗狗的脊椎？」　醫揭真實藥效

「只要台南翻轉全台就翻轉！」　謝龍介：讓良善的聲音捍衛台灣

蕾菈26歲生日許願想要二寶了！　「老公手滑曝無P照」傻眼：X

房東簽完約才給「整張規定」　家中禁飲酒！這情況還要多付錢

細數六都候選人優點！　盧秀燕曝「看著蔣萬安長大」：他家教很嚴

快訊／藍營六都造勢人數破5萬！　侯友宜嗨帶動跳「波浪舞」

致力推廣有機友善耕作　霧峰農會喜辦「穀東會」

迎接小鬼39歲冥誕！　坤達鬆口聚會計劃：看能不能配合上

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

地方熱門新聞

盧秀燕張清照晚會大打政績牌

郭定緯「改體從政」打造幸福友善城市

八大神尊現身白金之舞觀眾感動落淚

陳亭妃、黃偉哲、郭信良「挺偉哲」大造勢

永康警清查旅宿業避免成為詐團溫床　

真愛社區住戶參訪大橋特搜分隊

國道1號314.5k新市發生3車追撞事故

台南市勞工局「向企業家學習」講座

蘇清泉：潘縣長這誤會太大了！

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

婦產科辦精蟲PK賽　被虧SOD新企劃

青埔詐團虐囚跳樓者未被發現？　社群熱議

黃偉哲四大治水解決台南沿海地區水患

詐騙集團囚禁人頭毆打施虐警揖獲主嫌羈押

更多熱門

相關新聞

「青埔2宮」爭議　張麗善、劉建國隔空交戰

「青埔2宮」爭議　張麗善、劉建國隔空交戰

國民黨雲林縣長候選人張麗善今（11）日與台中市長候選人盧秀燕、嘉義縣長候選人王育敏前往虎尾天后宮參拜，三人合體為選戰造勢，接受媒體聯訪時針對青埔住宅農地問題回應，張麗善難掩氣憤直言對手「做賊喊捉賊」，他要不要先檢討自己？那他要我拆，我是不是要率隊先去拆他的？

枴杖刻名大方送　鎮代候選人涉賄80萬交保

枴杖刻名大方送　鎮代候選人涉賄80萬交保

雲林縣議員候選人賄選！30萬交保

雲林縣議員候選人賄選！30萬交保

台大生農學院助雲林把關農產

台大生農學院助雲林把關農產

防範治安隱憂兼防詐！北港警清查失蹤人口

防範治安隱憂兼防詐！北港警清查失蹤人口

關鍵字：

西螺福興宮北港朝天宮太平媽祖雲林

讀者迴響

熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

掉進720°C熔爐　男逃出保住一命

許光漢爆紅！《悲傷》男主角遭神隱

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

租透天厝「怕隨時要搬家」　網卻讚房東佛心

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

恭喜！小薰穩交「已經殺豬了！」

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

快訊／羅志祥才登台秒出意外！　無預警「跌倒趴地」全場嚇傻

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

更多

最夯影音

更多
快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝
調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面