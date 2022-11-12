西螺福興宮太平媽與北港朝天宮媽祖　間隔一甲子再相會

記者李政遠／雲林報導

西螺福興宮太平媽祖文化祭「虎虎太平‧再現笨港」雲嘉百里遶境活動，今日進入第3天，太平媽鑾駕抵北港朝天宮駐駕，這也是兩宮媽祖廟，間隔60年一甲子再相會；北港朝天宮董事長蔡咏鍀親自前往北港觀光大橋迎接，媽祖鑾駕受到地方熱情歡迎，沿途高空煙火、鞭炮聲不絕於耳，500多百公尺走了2個小時。

▲西螺福興宮太平媽鑾轎在數千信徒包圍下今日晚間駐駕北港朝天宮。（圖／雲林背包客提供）

西螺福興宮太平媽古香路遶境，今(12)日從嘉義新港奉天宮起駕後，往北港邁進，並與嘉義六興宮、水仙宮聯誼會香，下午16時許太平媽鑾轎在頭旗、宮燈、開路鼓、神童團、模樂團、三十六執士、哨角隊等儀仗前導下，徒步經北港觀光大橋進入北港。

▲北港鎮鄉親在中山路擺滿迎駕炮陣迎駕，北港朝天宮率莊儀團陣頭前往迎駕。（圖／雲林背包客提供）

西螺福興宮太平媽建廟已有300多年歷史，1960年地方仕紳提議下前往北港朝天宮、新港奉天宮、進香，當時以徒步進香，從北港、新港、大埤經斗南、莿桐回到西螺，1962年進香後西螺福興宮舊廟宇進行重建，即未再前往會香，迄今相隔60年時間，在媽祖信眾及各界引頸期盼下，北港媽與太平媽睽違一甲子再相會。

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀親自前往北港觀光大橋迎接，媽祖鑾駕受到地方熱情歡迎。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長表示，非常感謝北港朝天宮熱情，西螺福興宮太平媽暌違60年再訪笨港、來到北港走走，期望在西螺福興宮太平媽與北港朝天宮媽祖保佑下，國泰民安風調雨順，希望大家相約來到西螺福興宮做客。

北港朝天宮副董事長蔡輔雄表示，感謝西螺福興宮董事長帶領太平媽團隊前來會香，自1962年後即不曾再來，一甲子年後的今日再相逢，祝福西螺福興宮香火鼎盛，所有信眾家庭平安、健康。

▲▼西螺福興宮太平媽鑾轎今日晚間駐駕北港朝天宮，預計明（13）日早上7時起駕。（圖／記者蔡佩旻攝）

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