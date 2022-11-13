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創作才子江志豐三獻神曲　隨西螺太平媽祖會香療癒人心

記者李政遠／雲林報導

西螺福興宮舉辦2022太平媽祖文化祭，在現笨港古香路繞境活動，今（13）日回鑾西螺遶境，舉行安座大典，遶境中所播放的太平媽祖主題曲的作詞作曲台語歌手江志豐下午特地前往西螺福興宮向媽祖上香祈福，正式獻上第三首神曲「螺陽迎太平」，祈讓他能再創作更多膾炙人口的音樂。

▲創作才子江志豐，今於西螺福興宮祈福並獻上為太平媽祖創作第三部神曲「螺陽迎太平」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲創作才子江志豐，今於西螺福興宮祈福並獻上為太平媽祖創作第三部神曲「螺陽迎太平」。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日下午，台語歌手江志豐低調現身西螺福興宮媽祖廟內，有民眾發現驚呼「是江老師耶！」，許多粉絲一湧而上要求合影、簽名，江志豐亦大方展現親和力，一一與粉絲打招呼。

▲「螺陽迎太平」隨媽祖鑾轎遶境於途中的各鄉鎮播放，以平靜、溫暖的詞曲感染力療癒人心。（圖／放音樂國際娛樂提供）

▲「螺陽迎太平」隨媽祖鑾轎遶境於途中的各鄉鎮播放，以平靜、溫暖的詞曲感染力療癒人心。（圖／放音樂國際娛樂提供）

江志豐表示，知道媽祖今日回鑾安座，前來上香祈福，並特地向媽祖獻上第三首太平媽專屬主題曲，感謝媽祖的庇佑，其實在遶境起駕前靈光乍現，數日前才開始作詞、作曲及製作，並在遶境起駕前一日以驚人的進度完成，亦得以藉著隨媽祖鑾轎遶境於途中的各鄉鎮播放，以平靜、溫暖的詞曲感染力療癒人心。

江志豐提到，歌曲中的濁水溪守護神「螺陽迎太平」這句，期藉濁水溪是台灣的母親河亦在太平媽庇祐地方漸及庇佑全台。江志豐以前是以流行歌創作為主，而第一曲「太平媽慈悲響韻」是在接觸太平媽受到庇佑感召，想為媽祖創作一首膾炙人口的歌曲，便以流行歌為曲風創作，成為個人的第一部神曲。

▲創作才子江志豐，今於西螺福興宮祈福並獻上為太平媽祖創作第三部神曲「螺陽迎太平」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲江志豐表示，「螺陽迎太平」是蕭家仁一同創作，以平靜、溫暖的詞曲感染力療癒人心。（圖／記者蔡佩旻攝）

接著再逢太平媽出巡，便想著再為媽祖創作新曲，而出巡的歌曲需要撼動人心，所以再來求太平媽賜予靈感，即與非常有名的編曲老師研究下創作「太平媽祖」，幸也不負眾望人人都誇讚很有震撼力，再第三次起源於一次私下前來參拜，再向媽祖提到想再獻神曲，創作「撫慰人心」的歌，讓信徒與民眾進入廟宇聽到這首歌，得到心靈上的療癒、忘卻煩惱，而三獻神曲「螺陽迎太平」順利完成。

▲創作才子江志豐，今於西螺福興宮祈福並獻上為太平媽祖創作第三部神曲「螺陽迎太平」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台語歌手江志豐低調現身西螺福興宮媽祖廟內，有民眾發現驚呼「是江老師耶！」，許多粉絲一湧而上要求合影、簽名，江志豐亦大方展現親和力，一一與粉絲打招呼。（圖／記者蔡佩旻攝）

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