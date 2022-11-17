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辣模控騙清涼照+性騷　知名比基尼芭樂業者喊冤：我只好提告

▲黃姓業者11/13收到一名劉姓小模私訊，要求公開道歉及賠償，黃老闆一開始還以為是哪裡來的詐騙集團，後來經過對話釐清，小模指控他意圖騙色必須公開道歉求償。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃姓業者11/13收到一名劉姓小模私訊，要求公開道歉及賠償，黃老闆一開始還以為是哪裡來的詐騙集團，後來經過對話釐清，小模指控他意圖騙色必須公開道歉求償。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一家專賣甘草芭樂連鎖店，主打新鮮並時常聘請比基尼辣妹現場推銷而知名，日前一名小模前往其臉書粉絲頁留言指控業者，除了騙錢、要求提供清涼照面試，還邀約深夜面談，業者雖提出證據反駁不是他，仍遭小模不斷指控，不排除商號遭冒用，13日前往警局報案，避免不知情的人受騙，期還自己清白。

「翻滾鴉甘草芭樂」黃姓業者11/13收到一名劉姓小模私訊，要求公開道歉及賠償，黃老闆一開始還以為是哪裡來的詐騙集團，後來經過對話釐清，小模指控他意圖騙色必須公開道歉，黃老闆向其解釋本人姓黃並非所指控的江先生，但小模仍認為是謊言，更於網路上多處散播不實指控。

▲黃姓業者11/13收到一名劉姓小模私訊，要求公開道歉及賠償，黃老闆一開始還以為是哪裡來的詐騙集團，後來經過對話釐清，小模指控他意圖騙色必須公開道歉求償。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃姓業者指出，小模指控文章中提到半夜約她看芭樂加工廠房、積欠員工薪水等，完全是子虛烏有。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃姓業者受訪表示，小模指控他約她半夜出去，約吃芭樂、索取女僕裝變裝照片等，這全都是不實指控且已經傷及商譽，第一時間向該名小模解釋，詐騙帳號頭貼是盜用「翻滾鴉甘草芭樂」LOGO，並且本人姓黃不姓江，但小模卻認為黃男在騙他，叫他直接去提告。

黃姓業者指出，小模指控文章中提到半夜約她看芭樂加工廠房、積欠員工薪水等，完全是子虛烏有，一個完全沒見過面的人何來的一起吃飯？真的莫名其妙，開店4年來第一次遇到這種狀況，對話中小模還說手上握有許多證據，對此黃老闆說，「我只好提告，請她到法庭上提出了，我還真想看看到底是怎麼騙的。」

▲黃姓業者11/13收到一名劉姓小模私訊，要求公開道歉及賠償，黃老闆一開始還以為是哪裡來的詐騙集團，後來經過對話釐清，小模指控他意圖騙色必須公開道歉求償。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃姓業者11月13日下午前往警局報案，提出誹謗告訴。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃姓業者認為，不排除是不肖詐騙刻意開帳號，騙照片、騙財騙色，因為翻滾鴉一直以來只會徵一般服裝與比基尼照，不會徵變裝照，看其詐騙內文除了邀其變裝還指定絲襪款式更要求要影片，與翻滾鴉徵模文章都不一樣，「我們絕不會要求要影片，且只要組圖即可，其行為已經傷害我們的品牌形象。」

黃姓業者也藉此呼籲，現在詐騙集團很多騙財騙色，希望應徵的求職者尤其是女孩子，面試時務必邀友人陪伴，遇有奇怪要求應先保護自己，以面上當受騙。

▲黃姓業者11/13收到一名劉姓小模私訊，要求公開道歉及賠償，黃老闆一開始還以為是哪裡來的詐騙集團，後來經過對話釐清，小模指控他意圖騙色必須公開道歉求償。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林一家專賣甘草芭樂連鎖店，主打新鮮並時常聘請比基尼辣妹現場推銷而知名。（圖／記者蔡佩旻攝）


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