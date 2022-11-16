雲林柑橘新鮮上市　縣府和餐飲業者推創意商品「橙eat食足」

▲雲林縣政府今日聯合多家業者於縣府大廳推出各式柑橘創意產品，為雲林縣柑橘上市揭開序幕，為民眾在冬季帶來酸甜的好滋味。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一年一期一會的柑橘季節即將開始，天氣漸冷柑橘由酸青轉為橙黃的酸甜，除了直接食用更可加工製成各項特色產品，雲林縣政府今(16)日聯合多家餐食飲業者於縣府親民大廳推出各式柑橘創意產品，農業處長魏勝德與副處長蔡耿宇以香甜果醬於蛋糕畫上「好吃」為雲林縣柑橘上市揭開序幕。

雲林縣是台灣柑橘重要的產區之一，主要為葡萄柚、柳橙及茂谷柑等，產季每年從10月至隔年2月，種植面積達2000餘公頃，每年產量約5萬公噸占全國的35%居全國之冠。農業處長魏勝德表示，雲林以斗六市及古坑鄉為最大的產區，11月底將進入盛產期，雲林柑橘品質優良且營養價值高，無論是新鮮食用或是各項加工產品，酸甜鮮美，真是一口甜入心扉。

▲農業處長魏勝德與副處長蔡耿宇以香甜果醬於蛋糕畫上「好吃」為雲林縣柑橘上市揭開序幕。（圖／記者蔡佩旻攝）



魏勝德說，縣府積極辦理各項促銷展售、媒合團購等措施協助縣內柑橘農產品銷售，也積極尋找特色相關業者共同推廣柑橘特色產品，政府與民間通力合作，開拓更多元管道。農產加工品，要在新時代要脫穎而出，須要比別人更有創意更敢研發。雲林及縣外多家業者發揮創意，勇於將本縣柑橘融入各種食材中，開發出各式各樣的創意柑橘產品。

豐喜食品推出「吃果籽台灣柑仔Ｘ百香吸凍飲」；「世唯」有橙香瑪莉蓮；樂檸漢堡則在飲品中採用「黃橙鮮果微泡」氣泡飲；麻古茶坊推出翡翠柳橙、香橙果粒茶。奶油巴士烘焙屋推出柑橘相關果醬；台盈有100%鮮果汁，金利食安則有純在果汁系列等；Mr.KUO-I 憨漫先生手作飲品新鮮現榨的葡萄柚綠茶及柳橙綠茶等。



農業處副處長蔡耿宇說，冬季正是雲林柑橘成熟的季節，吃當季食在地，享受最新鮮優質的柑橘果品，現在正是時候，不管是新鮮果品或是多元的加工品，讓柑橘的酸甜好滋味，喚醒你的味蕾，歡迎民眾們來雲林遊玩，來品嘗各種不同的柑橘商品，更請大家多多採購雲林柑橘。

▲雲林縣政府今日聯合多家業者於縣府大廳推出各式柑橘創意產品，為雲林縣柑橘上市揭開序幕，為民眾在冬季帶來酸甜的好滋味。（圖／記者蔡佩旻攝）



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