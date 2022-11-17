雲林臺西警查賄頻傳佳績　警友辦處慰問打氣鼓勵

▲雲林縣警察之友會臺西辦事處為體恤警察人員辛勞，於昨日由主任吳祥斌代表至分局慰勞，致贈水果為警員加油打氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離九合一選舉投票日逐漸逼近，雲林縣警察局臺西分局數月前即緊鑼密鼓展開查賄工作，檢、警共同合作查緝賄選防止不法金流及選舉賭盤影響投票，雲林縣警察之友會臺西辦事處為體恤警察人員辛勞，於昨日由主任吳祥斌代表至分局慰勞，致贈水果為警員加油打氣。

臺西辦事處主任吳祥斌表示，選舉越接近警察就越忙碌，經常看到巡邏車穿梭在大街小巷維護安全，尤其巡簽各候選人競選服務處，無形中工作量也增加，警友們以實際行動為警察送上溫暖，購買水果及VDS胡蘿蔔汁讓大家補充體力，感謝警察同仁在治安工作上的無私付出。

分局長黃念生感謝警友辦事處的支持給警察同仁最有力的後盾，並表示，打擊不法查賄制暴我們責無旁貸，端正選風是我們努力的目標，在全體同仁努力下查賄工作頗有佳績，檢察總長邢泰釗也親自到分局慰勉，呼籲民眾對於選舉買票要勇於拒絕，可將相關情資提供給警方，共同打造清新乾淨的選舉風氣。

▲雲林縣警察之友會臺西辦事處為體恤警察人員辛勞，於昨日由主任吳祥斌代表至分局慰勞，臺西警分局長黃念生代表受贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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